Evde mini hobi bahçesi hazırlamanın püf noktaları

Günün yorgunluğunu ve stresini atmak için sakin, huzurlu ortamlara ihtiyaç duyarız. Bahçenizde küçük bir alana yapacağınız hobi bahçesi ile uygun maliyetlerle hem organik beslenebilir hem de toprakla uğraşarak şehrin stresinden uzaklaşabilirsiniz. Yaşam alanlarına renk katan Tekzen, büyük alanlara ihtiyaç duymadan yaratabileceğiniz hobi bahçesi için püf noktalarını ve bahçenizi renklendirecek “Ahşap Paletten Sera” yapımının detaylarını paylaşıyor.

Mini organik bahçeler olarak da bilinen hobi bahçelerinde mutfak ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz düzeyde sebze ve meyve yetiştirip tamamen organik bir şekilde beslenme imkânına sahip olabilirsiniz.

Küçük alanlara modern mini bahçeler

Hobi bahçesi oluşturabilmeniz için devasa alanlara ihtiyacınız olmadan mini bir bahçe tasarımı ile bahçenizde modern bir görüntü oluşturabilir ve günün stresinizi atabileceğiniz keyifli bir ortam yaratabilirsiniz.

Yaşam alanlarını güzelleştirmek isteyenlere ekonomik ve pratik öneriler sunan Tekzen, evde ideal bahçe serası kurabilmenin püf noktalarını paylaşıyor;

Doğru seçim yapın: İlk olarak ne tür bir bahçe görmek istediğinizi belirleyin. Bu bir ağaç bahçesi, sebze bahçesi veya çiçek bahçesi olabilir.

Doğru noktaları tespit edin: Sebze ve meyveler her gün 6 ila 8 saat arası güneşe ihtiyaç duyar. Bu nedenle bahçenizin güneş alan bölümüne odaklanabilirsiniz. Gölgeli bir bahçeye sahipseniz brokoli, karnabahar, lahana, roka, kereviz gibi gölgede yetişen sebzeleri tercih edebilirsiniz.

Zemin temizliğinden emin olun: Hobi bahçenizi oluşturacağınız alanın yaprak ve taşlarla dolu olmaması gerekiyor, işe bunları temizleyerek başlayabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirirken tırmık kullanabilirsiniz.

Toprağınızı besleyin: Toprağınızın verimliliği bitkinizin verimliliğiyle doğru orantılıdır. Eğer toprağınız zayıf ve kısırsa organik madde ekleyerek evde sera kurulumu yapabilirsiniz.

Bitkilerinizi seçin: Bitkilerinizi tohum mu yoksa fide olarak mı dikeceğinize karar verin.

Doğru zamanlarda sulayın: Fidelerinizin kurumasına asla izin vermemeniz gerekiyor. Günlük sulamalarınıza dikkat edin. Bitkileriniz büyüdükçe su ihtiyacı azalacağından ilerleyen zamanda neme ve yağışa da dikkat ederek sulama yapmalısınız.

Kürek yardımıyla bahçenizi koruyun: Yabancı otlardan kurtulmak ve nemi içeride tutabilmeniz için toprağı, kürek yardımıyla birkaç santim çapalamalısınız. Böylelikle hem sık sık sulama zorunluluğundan kurtulur hem de güneşin toprağa çarpmasını önleyerek yabancı ot tohumunun çimlenmesini engellersiniz.

Tekzen’den hobi bahçelerine renk katacak bir öneri; Ahşap Paletten Sera

Gerekli olan malzemeler;

Sera tohumu

Toprak

Kürek

Mini tırmık

Eski palet

Pratik malzemeler kullanarak ideal bir sera kurabilirsiniz. Kolaylıkla erişebileceğiniz paletlerle bir sera oluşturabilirsiniz. Öncelikle seranızın yerini belirleyip bir kürek ile bu belirlediğiniz alanı 20 cm kadar kazın. Elinizdeki paletlerin ölçülerine ve sayısına göre belirlediğiniz bu alan seranın temellerini oluşturacaktır. Kazmış olduğunuz yere paletleri yerleştirip aralarını bitki toprağıyla doldurun. Palet boşluklarını toprakla tamamen doldurduktan sonra çiçek ve bitki tohumları veya fideleri bu alanlara yerleştirin. Tohumların birbirine fazla yakın olmaması, paletin her bölgesine yeterli tohum ekimi yapılması önemli. Ektiğiniz tohumun cinsine göre yeteri kadar su da verdikten sonra palet sera alanınız hazır hale gelecektir.