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Evlerde Havanın Temizliğine Dikkat

Sağlık için sadece zemini süpürmek yeterli olmuyor, ortamdaki havayı da temizlemek gerekiyor.

25 Haziran 2020 Perşembe 06:47
Evlerde Havanın Temizliğine Dikkat


Evlerde Havanın Temizliğine Dikkat


Evlerde bakterilerin en çok bulunduğu yerlerin başında hava geliyor. Özellikle gözle görülmesi mümkün olmayan bu zararlı mikroorganizmalar solunum yolu ile doğrudan vücuda girerek çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabiliyor.

Fakir Filter Pro Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, havada bulunan ve gözle görülemeyen tozları, partikülleri, bakterileri ve alerjenleri “ionizer” teknolojisi ile yere indirip, 8 filtreden oluşan ESF Teknolojisi ile temizleyerek, yalnızca evinizi değil havanızı da temizliyor.

ESF teknolojisiyle elektrikli süpürge kavramına yeni bir boyut kazandıran Fakir Filter Pro, az enerji tüketerek yaşam alanlarınızı temizleyip sağlığınız için çalışıyor. Polen, evcil hayvan tüyleri ve ev tozları başta olmak üzere en ince toz parçacıklarını bile temizleyerek, evinizde üstün temizliğin keyfini çıkarabilmeniz için tasarlandı.

Hijyen konusunda çığır açan bir ürün olma özelliğini taşıyan Fakir Filter Pro, derinlemesine temizlik için sekiz kademeli bir filtreleme ve yüksek performanslı emiş gücü sunuyor. ESF Teknolojisi, iyonizer özelliği sayesinde havaya yaydığı negatif iyonlar ile ince tozları, zararlı maddeleri ve organizmaları zemine indirerek, süpürgenizin içinde hapsediyor. Evinizin ve büyük ölçüde arındırılan ortam havasının uzun süreli temiz ve ferah kalmasını sağlıyor.

Negatif İyonlar ile Gelen Sağlıklı Hava

Negatif iyon, havadaki oksijen molekülünün elektron almış halidir. Negatif iyonların insan sağlığına birçok faydası olduğu çeşitli bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış bulunuyor. Negatif iyonların yoğun olduğu ortamlarda havanın bol oksijenli, dinlendirici ve ferahlatıcı olduğu hissediliyor.

Cihaz içinde kullanılan iyonizer ile ortama çıkış havası beraberinde negatif iyonlar yayılıyor. Ortam havasında bulunan ince tozlar, organizmalar, polenler, alerjenler ve zararlı maddeler negatif iyonlar ile birleşiyor. Birleşme sonucu nötrlenen ve ağırlaşan partiküller zemine düşürülerek ortam havası zararlı ve kirli maddelerden büyük ölçüde arındırılarak daha temiz ve ferah bir yaşam ortamı oluşturuluyor.
 

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Evde HavaTemizlikIonizer
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