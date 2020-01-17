Evlilik Fuarı, yoğun katılım ile başladı!

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilen Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda başladı. Yoğun katılımın yaşandığı fuarın en dikkat çeken sürprizlerinden biri ise kına gecelerinin yeni fenomeni; kına tepsisi taşıyan, kına türküsü söyleyen ve dans eden “kınacı robotlar” oldu.

18 yıldır evlenmek isteyen çiftlerin ihtiyacı olan her şeyi, aynı çatı altında bir araya getiren Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı, bu yıl da düğün hazırlığı yapan çiftleri ve sektör temsilcilerini buluşturdu. Bu yılki temasını ‘doğaya dönüş’olarak belirleyen fuar, evlenecek çiftlere tüm ihtiyaçlarını bir arada sunmakla kalmıyor, trendler konusunda da yol gösteriyor. Fuarda her yıl birçok yeniliği katılımcılarla buluşturan organizasyon, bu yıl da ses getirecek bir sürprize imza attı.

Kına Dansı Yapan Robotlar Fuarda Sizi Bekliyor

Her geçen gün daha popüler hale gelen ve içine eğlenceli unsurlar eklenen kına gecelerine 2020 yılında robotlar damga vuracak! Fuarın en eski katılımcılarından olan, sektörün önde gelen firmalarından Erol Yıldırım Kına Organizasyon’un standında ziyaretçilerle buluşacak olan robotlar, bu yıl kına gecelerinin en büyük eğlencesi olacak. Akın Robotics tarafından üretilen robotlar; kına gecelerinde tepsi taşıma, kına türküsü söylemenin yanı sıra dans ekibiyle beraber kına dansı da yapabilecekler.

“Kınası gecesinin maliyeti, 2 bin TL – 15 bin TL arasında değişiyor”

Kına Organizasyon’un sahibi Erol Yıldırım, kına gecesi maliyeti hakkında şunları kaydetti: “En ideal kına gecesi 2 bin TL’ye mal olabilir. Kına gecesinin maliyeti 2 bin TL- 15 bin TL arasında değişiyor.”

Fuarın en pahalı gelinliği 80 bin TL!

Her bütçeye hitap eden ürünlerin sergilendiği fuarın en pahalı gelinliği ziyaretçilerle buluştu. Instagram fenomeni Selin Ciğerci’nin gelinliğini hazırlayan Seren Moda, swarovski taşlı işlemelerle donattığı gelinlik ile fuarın en pahalı gelinliğine imza attı.

450 Binden Fazla Çift, Evlilik Dünyası’yla Evlendi!

Türkiye’de her yıl gerçekleşen 500 bin evliliğin yaklaşık 90 bini İstanbul'da gerçekleşiyor. Evlilik Dünyası Fuarı ise bu yıl da 40 bine yakın çiftin düğün ve ev hazırlığı sürecinde, fikir edindiği ve alışveriş yaptığı bir nokta olmaya devam edecek. Bugüne kadar 450 binden fazla çifte evlilik sürecinde rehberlik eden Evlilik Hazırlıkları Fuarı; gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek 18. kez ziyaretçisine güvenli ve avantajlı alışveriş yapma imkânı sunacak. Sadece düğün gününe yönelik firmaları değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturan fuar, 2020 yılında da zengin ürün ve hizmet yelpazesiyle evlenecek çiftlerin işini kolaylaştıracak.

3 gün sürecek organizasyonda ziyaretçi çiftler, aradıkları tüm materyalleri bir arada bulabilecekler, fiyat karşılaştırması yapabilecekler, yeni trendleri takip edebilecekler ve fuara özel çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.

Ortadoğu ve Avrupa’dan Sektör Temsilcilerini Ağırlayacak

Evlilik Dünyası, yıllardır sektörün de tek buluşma noktası oldu. Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak evlilik sektörüne iş yapan düğün ekipmanı firmaları için de özel bir salon ayrıldı. Yıllardır fuar içerisinde yer alan düğün ekipman firmaları, bu sene fuarda Lütfi Kırdar Rumeli Salonu B katında yerlerini alacak. Fuar bu yıl; organizasyon ve düğün işi yapan firmaların toptan alım veya kiralama yapabileceği birbirinden başarılı ekipman firmalarını fuarda bir araya getirerek, hem yurt içinden hem de yurt dışından doğru alıcı ile buluşturacak. Buna bağlı olarak, Orta Doğu ve Avrupa’dan çok sayıda toptan alım yapacak sektör profesyonelini fuarda bir araya gelecek.

30 bin kişi bekleniyor

8 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek ve yaklaşık 120 firmanın katılacağıEvlilik Fuarı’nı 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Düğünlerde bu senenin en dikkat çekici eğiliminin “doğaya dönüş” olduğunu ifade eden Didem Cılga, “Firmalar daha doğal, ekolojik ve organik ürünlerle tüketicinin karşısına çıkacak. Bunun nedeni de artık gençlerin daha bilinçli ve dünyadaki iklim krizinin farkında olup, çevre bilinci gelişmiş bireyler olması ve tüketim yaparken tercihlerini artık bu yönde kullanmaları” şeklinde konuştu.

2020’nin Düğün Trendi: Doğaya Dönüş

Evlilik Dünyası’nın bu yılki konseptine uygun olarak; 2020 yılında gelin ve damatlar daha sade, doğal, gösterişten uzak ve özgün detaylarla düğün organizasyonlarında farklılık yaratacak. Düğünler alternatif mekanlarda, daha samimi, abartıdan uzak ve eğlenceli olacak. Tüm bu detaylar; yeni sezonda, gelinlikten davetiyeye, gelin çiçeğinden damatlığa, masa süslemesinden ilk dans müziğine kadar düğün organizasyonlarına hakim olacak. Kısacası, 2020 yılında evlenecek çiftler, doğaya dönüş yaparak içlerindeki aşkı yeniden filizlendirecekler!

Yeni Moda: Cruise Gemilerinde Evlenmek

Düğünlerde doğaya dönüşün en güzel örneklerinden biri de son yıllarda popüler olmaya başlayan cruise gemilerinde evlenmek. Kimilerine göre oldukça çılgınca ve çok zor bir işmiş gibi görünse de cruise gemisinde evlenmek, kısacık bir sürede planlanabilen ve kolay prosedürleri olan birdeneyim. Fuarın katılımcılarından olan Japonya merkezli HIS’in Türkiye yatırımı olan Cruise Arama Motoru Cruise Planet’in Müdürü Onur Ovacık, her beklentiye ve bütçeye uygun bir cruise düğünü yapılabileceğini söylüyor. Düğününüz İskandinavya'nın görkemli doğası içinde mi yoksa Akdeniz'in mavi sularında mı olsun? Kış aylarının romantik atmosferinde mi yoksa yaz mevsiminin içinizi ısıtan güneşli havasında mı? Bu detaylara karar verdikten sonra, evlilik hizmeti sunan cruise gemileri arasından beklentilerinize ve bütçenize en uygun olanı seçip, gelinlik-damatlık provaları, makyaj, salonun süslenmesi, fotoğrafların çekilmesi ve damadın yaka çiçeğine kadar organize edebileceğimiz evlilik paketlerini satın alabiliyorsunuz. Böylece doğa içerisinde, muhteşem manzaralar ve sonsuz mavilik eşliğinde yıllarca herkesin konuşacağı sıra dışı bir düğün deneyimi yaşayabiliyorsunuz.