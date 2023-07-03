Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Evrim Hizaler, Anadolu Vakfı’nın yeni Genel Müdürü oldu

Anadolu Grubu’nun farklı şirketlerinde uzun yıllardır görev yapan Evrim Hizaler, 1 Temmuz itibarıyla Anadolu Vakfı’nın yeni genel müdürü oldu.

03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:29
Evrim Hizaler, Anadolu Vakfı’nın yeni Genel Müdürü oldu

Anadolu Vakfı’nın yeni Genel Müdürü Evrim Hizaler oldu

 

2012-2022 yılları arasında Adel Kalemcilik Genel Müdürü olarak görev yapan Evrim Hizaler, Anadolu Vakfı Genel Müdürü olarak atandı. 

İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Hizaler, 2004 yılında Sabancı Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamladı. Hizaler, kariyerine 1997 yılında Anadolu Grubu’nda başladı. 

1997-2012 yılları arasında Grup şirketlerinden Efes Türkiye’de Pazarlama Uzmanı, Ürün Müdür Asistanı, Miller Pazarlama Müdürü,

Marmara Pazarlama Müdürü, Yeni Ürünler Pazarlama Müdürü, Lisanslı Markalar Pazarlama Müdürü, Efes Bira Grubu'nda Pazar Geliştirme Müdürü, Ticari Pazarlama Direktörü, Pazarlama Direktörü ve son olarak Efes Rusya’da Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı.

2012 yılında Adel Kalemcilik’e Genel Müdür olarak geçiş yapan Hizaler, 10 yıl üst üste Türkiye’nin En Güçlü Kadın CEO’ları listelerinde yer aldı. Evrim Hizaler, Anadolu Vakfı Genel Müdürü olarak yeni görevine 1 Temmuz itibarıyla başladı. 

ANADOLU VAKFI HAKKINDA

Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1979 yılında, Anadolu topraklarından kazandıklarını yine bu toprakların insanları ile paylaşmak ve onlara hep daha iyisini sunabilmek arzusu ile kurulan Anadolu Vakfı, 40 yılı aşkın süredir toplumun sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak için eğitim ve sağlık alanlarında hizmet veriyor. 

Anadolu Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak üzere, Türkiye’de 30 binin üzerinde öğrenciye burs imkanı sağladı. Vakıf, aynı zamanda bursiyerlerinin bireysel gelişimlerini ve yetkinlik kazanımlarını destekleyecek çalışmalar yapıyor.

Anadolu Vakfı, Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projesi ile de 60 bine yakın ihtiyaç sahibi hastaya 700 binden fazla bedelsiz sağlık hizmeti sunuyor. 

 

Son Güncelleme: 03.07.2023 11:32
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupalı kızlar Türk gelinliği ile nikah masasına oturuyor
Avrupalı kızlar Türk gelinliği ile nikah masasına oturuyor
Ytong |Türkiye ısı yalıtımına 40 milyar dolar harcadı
Ytong |Türkiye ısı yalıtımına 40 milyar dolar harcadı
Termik santral canlı popülasyınu öldürdü
Termik santral canlı popülasyınu öldürdü
Mutfak tüplerine zam geldi | 380 TL oldu
Mutfak tüplerine zam geldi | 380 TL oldu
TESK Başkanı Palandöken | Esnafın gözü TBMM'de
TESK Başkanı Palandöken | Esnafın gözü TBMM'de
Öğrencilere oda veremeyen KYK, yurt binalarını satıyor
Öğrencilere oda veremeyen KYK, yurt binalarını satıyor
AksuVital, Gıda Takviyeleri için analiz merkezi kurdu
AksuVital, Gıda Takviyeleri için analiz merkezi kurdu
Genç girişimciler yatırım rekoru kırıyor
Genç girişimciler yatırım rekoru kırıyor
Yanmar markalı ilk traktör teslimatını gerçekleştirdi
Yanmar markalı ilk traktör teslimatını gerçekleştirdi
Büyük Almatı Çevre Yolu Tamamlandı
Büyük Almatı Çevre Yolu Tamamlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim