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Explori, “Sense-making” ile Organizasyonel Sensörleri aktif hale getiriyor

Şirketler dijitalleşme ve agile dönüşüme design thinking metodolojisi ve sense-making yaklaşımıyla hazırlanıyor.

18 Şubat 2020 Salı 10:01
Explori, “Sense-making” ile Organizasyonel Sensörleri aktif hale getiriyor

Explori, “Sense-making” ile Organizasyonel Sensörleri Aktif Hale Getiriyor!

Explori, şirketlerin çalışan ve müşteri deneyimi tasarımı, agile dönüşüm ve dijitalleşme projelerini Design Thinking metodolojisi ve sense-making yaklaşımıyla çok daha hızlı ve kolay hale getirmelerine katalizör oluyor. Söz konusu alanlarda seminer ve workshoplar düzenlediklerini dile getiren Explori Yönetici Ortağı Emrah Yayıcı, Explori olarak hizmetlerinde uluslararası teknikler uyguladıklarını belirterek, bu sayede dönüşüm projelerinin hızını ve etkinliğini artırdıklarını söylüyor.

Explori, son dönemde şirketlerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan dijitalleşme ve agile dönüşüm projelerinin “design thinking (tasarımsal düşünme) metodolojisi” ve “sense-making” yaklaşımlarıyla daha hızlı ve hedeflere uygun bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Bu kapsamda seminer ve workshoplar düzenleyen Explori, söz konusu çalışmalarda dünyada uygulanan en başarılı uluslararası teknikleri kullanıyor.

Dijital dönüşümün katalizörü!

Agile metodolojisinin birlikte çalışma kültürüne dayanan bir çalışma metodolojisi olduğuna dikkat çeken Yayıcı, bu tarz dönüşümlerde design thinking ve sense-making’in devreye girdiğini ve farklı çalışma disiplinlerinden oluşan proje ekiplerinin, proje için ortak anlamı yaratmalarını ve iş birliği içinde projeyi sürdürmelerini sağladığını söyledi. Yayıcı, bu sayede projede aksamaların, yanlış anlamaların ve yanlış yorumlamaların en aza indirgendiğini dile getirdi. Design thinking metodolojisi hakkında da bilgi veren Yayıcı, bu uygulama sayesinde de projelerin araştırma ve analiz evrelerinde birçok farklı içgörü yakalanabileceğini anlattı. Yayıcı, design thinking ve sense-making metotlarının agile dönüşüm süreçlerinde katalizör görevi gördüğünü belirtti.

Sense-making nedir:

Türkçeye anlam yaratma olarak geçen sense-making, kişilerin bir soruna, konuya, duruma, projeye karşı geliştirdiği; bireysel yaklaşımlarının temelinde yer alan ve bu deneyimlerden gelen kısıtlayıcı yönelimlerin, düşüncelerin farkında olmasını sağlayan bir yöntem olarak tarif ediliyor.

Bu farkındalık sayesinde çalışanlar belirsiz durumları sorgulama, tanımlama, aksiyona geçirme için gerekli olan yaklaşımları ve yetkinlikleri ediniyor. Sensemaking; değişim ve dönüşüm süreçlerinde bu farkındalık eşiği sayesinde paydaşların en derin içgörüleri yakalamasını, iş birliği içinde projeyi yorumlamalarını ve süreçlere de daha kolay adapte olmasını sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
ExploriSensemaking
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