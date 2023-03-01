EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Son Dakika Haberi; Emeklilikte Yaşa Takılan, 1 milyon 200 bine emeklinin yıllardır beklediği düzenleme TBMM'de kabul edildi,

Yasanın yürürlük tarihi Mart ayı olarak açıklandı.

EYT düzenlemesi ile ilk maaşlarının gecikme halinde Nisan'da alması planlanıyor

EYT Yasası'nın Cumhurbaşkanı'ın imzalaması, Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yasa TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi partinin desteği ile geçti.

5 BİN PRİM AKP MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Meclis Genel Kurulu’nda Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler akşam saatlerinde tamamlandı. Teklife ilişkin, kademeli prim gün sayısının 5 bin gün olarak düzenlenmesine yönelik CHP, İYİ Parti ve HDP’nin verdiği önergeler, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

DEPREM NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, depremler nedeniyle ara verilen ve yeniden çalışmalarına başlayan Meclis'in ilk gündem maddesinin EYT olacağını söylemişti. Elitaş, dün yaptığı açıklamada, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor" ifadelerini kullanmıştı.