Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

EYT'liler için borçlanma uyarısı geldi

Asgari ücret düzeyinin yeni yıldan geçerli olmak üzere yüzde 54,66 artarak net 8.506,80-TL Brüt 10.008,00-TL olmasıyla birlikte SGK prim borçlanmaları da arttı. 

23 Aralık 2022 Cuma 18:52
EYT'liler için borçlanma uyarısı geldi

EYT'liler için borçlanma uyarısı geldi


Asgari ücretin yüzde 54.66 artmasıyla birlikte EYT'liler başta olmak üzere hizmet borçlanması yapmak isteyenlerin de günlük borçlanma tutarları en az yüzde 54.66 düzeyinde artmış oldu. Vergi uzmanı Muhammet Bayram da konuya ilişkin uyarıda bulunarak "EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlarımızın yeni yıl gelmeden borçlanmalarını yapmaları ceplerinden fazladan yüzde 54.66 daha az para çıkmasına yarayacak olduğundan, kendilerini bir an önce borçlanmalarını yapmaları konusunda uyarıyoruz" açıklamasını yaptı.


Asgari ücrete yapılan yüzde 55'lik artış, ocak ayı gelmeden gıdadan hizmete kadar zam olarak dönmeye başladı. 2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücret net 8.506,80 TL, brüt 10.008 TL olarak belirlendi. Asgari ücret birçok başka unsuru da etkiliyor. Bunlar arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) askerlik, doğum, yurt dışı şeklindeki hizmet borçlanma primleri de yer alıyor.


Milliyet Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre, emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) prim günü eksiği bulunanlar veya sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapanlar ya da staj sigortası sonrası doğum yapmış olanlar askerlik ve doğum borçlanması yapmak istiyorlar ise prim maliyetlerindeki artışı göz önünde bulundurarak hareket geçti.

GÜNLÜK BORÇLANMA DA YÜZDE 54 ARTTI

Konuyla ilgili açıklamalara bulunan vergi uzmanı ve ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücret düzeyinin yeni yıldan geçerli olmak üzere yüzde 54,66 artarak net 8.506,80-TL Brüt 10.008,00-TL olmasıyla birlikte SGK prim borçlanmaları da arttı. EYT kapsamında vatandaşlarımıza öncelikle e-devlet ve SGK uygulamaları üzerinden giriş yaparak kendilerinin EYT'li olup olmadıkları, ne kadar prim gün sayıları olduğunu veyahutta ne kadar prime ihtiyacı olduklarını öğrenmeleri konusunda bir çok kez uyarılarda bulunmuştuk.

Asgari ücretin yüzde 54,66 artmasıyla birlikte eksik prim günleri olanlarında günlük borçlanma tutarları en az yüzde 54,66 düzeyinde artmış oldu.

BORÇLANMA ORANLARI

Yurttaşlarımız yeni yıl gelmeden 31.12.2022 tarihi itibariyle askerlik ve doğum borçlanması gibi borçlanmaları günlük en düşük 69 TL, en yüksek 517 TL üzerinden yapıyor iken 01.01.2023 tarihi itibariyle en düşük 107 TL, en yüksek 800 TL üzerinde yapacaklar.

Ayrıca Yurtdışı borçlanma en düşük: günlük 150 TL’ye 12 aylık askerlik borçlanması 38 bin 430 TL’ye, tek çocuk için doğum borçlanması(2 yıl tek çocuk) 76.861 TL’ye çıkacak.

EYT kapsamında emekli olacak yurttaşlarımızın yeni yıl gelmeden borçlanmalarını yapmaları ceplerinden fazladan yüzde 54,66 daha az para çıkmasına yarayacak olduğundan, kendilerini bir an önce borçlanmalarını yapmaları konusunda uyarıyoruz.

#ZeytinimeDokunma | 600 bin imza Meclis'te
#ZeytinimeDokunma | 600 bin imza Meclis'te
Mahkeme Ensar Vakfı’na verilen araziyi geri istedi
Mahkeme Ensar Vakfı’na verilen araziyi geri istedi
Küresel ısınma sergisi | Dünya Çöl Olmasın!
Küresel ısınma sergisi | Dünya Çöl Olmasın!
Sofralık zeytin ihracatında tarihi rekor | 110 bin tona ulaştı
Sofralık zeytin ihracatında tarihi rekor | 110 bin tona ulaştı
Kurye, motosikletini çalan hırsızı uçarak durdurdu
Kurye, motosikletini çalan hırsızı uçarak durdurdu
Nesin Vakfı kundakçısı yakalandı, serbest bırakıldı
Nesin Vakfı kundakçısı yakalandı, serbest bırakıldı
Kesmek istedikleri zeytin ağaçlarının gölgesine sığındılar
Kesmek istedikleri zeytin ağaçlarının gölgesine sığındılar
KYK faizlerinden sınra sıra EYT'ye mi geldi?
KYK faizlerinden sınra sıra EYT'ye mi geldi?
Anahtar Kelimeler:
EYTBorç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmeğe zam geldi | Asgari ücret gelmeden eriyor
Ekmeğe zam geldi | Asgari ücret gelmeden eriyor
SAHİM-SEN üyeleri yüzde 2 barajı için TBMM önünde
SAHİM-SEN üyeleri yüzde 2 barajı için TBMM önünde
Sigara ve alkole yüzde 30 zam | Otomatik artacak
Sigara ve alkole yüzde 30 zam | Otomatik artacak
Türk gençleri kripto paralara neden ilgi duyuyor?
Türk gençleri kripto paralara neden ilgi duyuyor?
Asgari ücret belirlenirken, vergi yükü dikkat alınsın
Asgari ücret belirlenirken, vergi yükü dikkat alınsın
Yonca krizini önlemek için hazine arazisi formülü
Yonca krizini önlemek için hazine arazisi formülü
İş arayanların asgari ücret beklentisi 8182 TL
İş arayanların asgari ücret beklentisi 8182 TL
Bitcoin'de son durum | Yeni haftada piyasalara bakış
Bitcoin'de son durum | Yeni haftada piyasalara bakış
Evdeki Gündem Yine Geçim Sıkıntısı
Evdeki Gündem Yine Geçim Sıkıntısı
Egeli yaş meyve sebze çitfçisi kalıntısız üretiyor 
Egeli yaş meyve sebze çitfçisi kalıntısız üretiyor 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim