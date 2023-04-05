Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

EYT'liler ilk maaşına nihayet kavuştu

Yüz binlerce EYT'linin beklediği süreç bugün önemli gelişme yaşandı. Emekliliği onaylanan ilk gruba maaşları hesaplara yattı

05 Nisan 2023 Çarşamba 18:14
EYT'liler ilk maaşına nihayet kavuştu


EYT'liler ilk maaşına nihayet kavuştu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından gözler, ilk maaşların yatacağı tarihe çevrilmişti. EYT kapsamında emekli olanlara ödemeler bugün başladı. Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemeleri yapılıyor.

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Bu kapsamda çok sayıda EYT’li emeklilik için başvuru yaptı. Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.


Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor.

1.6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

Emeklilik başvurusunda bulunanlar SGK tarafından temin edilen tahsis numarasına göre EYT emekli maaşının yatacağı tarihi sorgulayabiliyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Alo Ben Metin Gelemiyorum | Metin Uca olayı böyle duyurdu
Alo Ben Metin Gelemiyorum | Metin Uca olayı böyle duyurdu
Emekli olunca yerleşilebilecek huzurlu kasabalar
Emekli olunca yerleşilebilecek huzurlu kasabalar
Palandöken'den Erdoğan'a EYT mektubu
Palandöken'den Erdoğan'a EYT mektubu
Deri sektöründe vefa gecesi | Deri sektörü EYT sürecini kaygılı izliyor
Deri sektöründe vefa gecesi | Deri sektörü EYT sürecini kaygılı izliyor
Palandöken 'Milyonlarca aile sevinç yaşıyor'
Palandöken 'Milyonlarca aile sevinç yaşıyor'
EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT şartları neler?
EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT şartları neler?
EYT'liler nasıl emekli olacak | E-devlet üzerinden emeklilik
EYT'liler nasıl emekli olacak | E-devlet üzerinden emeklilik
Anahtar Kelimeler:
EYTEyt Maaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Kozanoğlu: “Seçime yüzde 45’lik Bir Enflasyonla Girilecek”
Prof. Dr. Kozanoğlu: “Seçime yüzde 45’lik Bir Enflasyonla Girilecek”
İstanbul'a metro hattı geliyor
İstanbul'a metro hattı geliyor
Emeklilere Kurban Bayramı öncesi 15 bin TL ikramiye
Emeklilere Kurban Bayramı öncesi 15 bin TL ikramiye
Visa’dan Sahteciliğin Dili Analizi
Visa’dan Sahteciliğin Dili Analizi
Türkiye Ar-ge 250 Araştırması 10'ncu yılında
Türkiye Ar-ge 250 Araştırması 10'ncu yılında
İzmir Türkiye’nin temiz enerji üssü olmaya aday
İzmir Türkiye’nin temiz enerji üssü olmaya aday
Asgari ücrete zam gelecek mi? Seçim öncesi son hamle
Asgari ücrete zam gelecek mi? Seçim öncesi son hamle
Tarım alanları ve meraları OSB'ler işgal edecek
Tarım alanları ve meraları OSB'ler işgal edecek
Modanın kalbi Antalya’da atacak
Modanın kalbi Antalya’da atacak
Emekli maaşları zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Emekli maaşları zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim