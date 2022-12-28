Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin nasıl olacağını açıkladı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 22:13
EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT şartları neler?


EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın beklediği açıklama akşam saatlerinde geldi. EYT düzenlemesi hangi şartlar geçerli olacak? Emekli olmayıp çalışanlar için prim desteği verilecek mi? İşte EYT düzenlemesinin ayrıntıları...


İşte madde madde EYT düzenlemesi...

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN NE YAPACAK?

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.

SİGORTALILIK SÜRESİ DOLMAYANIN DURUMU NE OLACAK?

Prim şartını tamamlayan ancak sigortalılık süresini doldurmayanlar kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 bitince emeklilik hakkı kazanacak.

KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR İÇİN DURUM NE?

Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sigorta prim teşviki getirilecek. Böylece emekli olanlar için şirketlerin ödeyeceği primlerde düşüş olacak. Normal çalışanla emekli çalışan arasında prim farkı kalmayacak.

KIDEM TAZMİNATI DESTEĞİ OLACAK MI?

Emekli olacakların hak kazandığı kıdem tazminatları için destek verilecek. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu desteğiyle işverenlere kredi imkanı sağlanacak.

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Düzenlemenin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
EYTEmeklilikNe Zaman Emekli Olabilirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Palandöken 'Milyonlarca aile sevinç yaşıyor'
Palandöken 'Milyonlarca aile sevinç yaşıyor'
EYT'liler nasıl emekli olacak | E-devlet üzerinden emeklilik
EYT'liler nasıl emekli olacak | E-devlet üzerinden emeklilik
Pazaryeri komisyonları satıcıları zorluyor
Pazaryeri komisyonları satıcıları zorluyor
2022 vegan gıda pazarı araştırması
2022 vegan gıda pazarı araştırması
Geri ödemesiz hibe alınabilecek sektörler!
Geri ödemesiz hibe alınabilecek sektörler!
Ekmeğe zam geldi | Asgari ücret gelmeden eriyor
Ekmeğe zam geldi | Asgari ücret gelmeden eriyor
EYT'liler için borçlanma uyarısı geldi
EYT'liler için borçlanma uyarısı geldi
SAHİM-SEN üyeleri yüzde 2 barajı için TBMM önünde
SAHİM-SEN üyeleri yüzde 2 barajı için TBMM önünde
Sigara ve alkole yüzde 30 zam | Otomatik artacak
Sigara ve alkole yüzde 30 zam | Otomatik artacak
Türk gençleri kripto paralara neden ilgi duyuyor?
Türk gençleri kripto paralara neden ilgi duyuyor?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim