EYT son durum | Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeniden umutlandı

2020 yılı kasım ayı SGK verilerine göre 5 milyon 187 bin 382 kişinin emeklilik umudu yeniden canlandı. Muhalefetin yıllardır gündemden düşürmediği EYT konusunda yeni bir yasal düzenleme konusunda AKP içinde yürütülen çalışmanın içeriği kamuoyu ile henüz paylaşılmadı, ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu konuda bir hazırlık yaptığı daha önce açıklanmıştı.

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın gözleri EYT ile ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Prim süresi dolmuş olmasına rağmen yaş şartı sağlanmadığı için emekli olup aylık alamayanlar bulunuyor. Emeklilik için yaş sınırına takılan kişiler EYT yasasının meclisten geçmesini bekliyor. İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla EYT’liler için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere yönelik çalışma yapıyor. Bu kapsamda EYT'nin ne zaman çıkacağı ve yasanın kimleri kapsadığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli maaşından asgari ücrete, EYT’lilere ara formül arayışından çiftçinin desteklenmesine kadar 5 kritik çalışmanın masaya getirileceği belirtildi. Sonucun ise yeni yılda belli olacağı ifade edildi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sorun yaşayanlarla ilgili olarak gelen taleplerin değerlendirilmeye başlandığı öğrenildi.

EMEKLİ ZAMLARI NE OLACAK?

Tüm bunların maliyet hesapları, ilgili kararı etkileyecek. Gerçekleştirilen çalışmalar Kabine'ye sunulacak. Bütçenin uygun olması durumunda ise hayata geçirilmesi için talimat verilecek. Ön çalışmanın ilkinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu olacağı ve bu konunun Çalışma Bakanlığı’nda başlayacağı söylendi. Çalışmanın "ara formül" niteliğinde olduğu, yalnızca mağduriyeti belli oranda yok edeceği bildirildi. Böylece bir defaya mahsus olmak üzere sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyen kişiler için düzenleme tartışılacak. Plan ile bekleme süresini 2-3 sene düşürmek hedefleniyor.Bu plana göre, prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlar ya da şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyen vatandaşlara 2-3 yıllık avantaj sağlanacak. Bu çalışma için ilgili maliyet analizi yapılacağı ve kaç kişinin yararlanacağı gibi konuların değerlendirileceği belirtiliyor.

Milyonlarca EYT'li hükümetten müjdeli haber beklerken, emeklilerin gözü de yeni zamlarda.

2022 memur emekli zammının ne kadar olacağı merak edilirken Bağkur ve SGK emeklililerinin maaşlarına 2022’de yapılacak zam oranları şekillenmeye başladı. Emekliler yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında olmak üzere maaşlarına zam almakta. Emekli maaşlarına yapılan zam oranı enflasyon rakamlarına göre verilmekte. Peki emekli 2022 zammı ne kadar? Emekliye 2022’de ne kadar zam yapılacak? 2022 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Emeklilere yapılacak ocak zammı için ise ekim, kasım ve aralık aylarındaki enflasyon rakamlarının ardından net bir şekilde belli olacak. Ancak öngörülen rakamlara bakıldığında, emeklilerinin ocak ayında zammı TÜFE’ye göre yüzde 4,23 olurken, enflasyon tahminine göre yüzde 8.46’ya ulaşacak.

EMEKLİLERİNİN GELİRİNDE 317 TL’YE VARAN ARTIŞ OLACAK

Bu yıl 2 kez zam, 2 kez de ikramiye alan emekliler gözünü ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. 2021 yılı sonunda 6 aylık enflasyon rakamları açıklanacak ve zam da buna göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 317 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak.

Toplu sözleşme görüşmeleri sonrası ise 2022 yılında yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacak. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak.

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL’den 2 bin 624 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 TL’den bin 912 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 662 TL’den bin 802 TL’ye yükselecek.