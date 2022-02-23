Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

EYT'liler seçimden önce yeniden umutlandı

EYT mağdurlarının sayısı 20 yılda çığ gibi büyüdü. Her seçim döneminde umutlanan yaklaşık 5 milyon vatandaş, yaklaşan seçimler öncesi alınacak kararı bekliyor.

23 Şubat 2022 Çarşamba 10:53
EYT'liler seçimden önce yeniden umutlandı

EYT'liler seçimden önce yeniden umutlandı


Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yıllardır oyalayan AKP, seçime doğru ağız değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce, “Seçim kaybetsek de yokum” dese de AKP’den son olarak “çalışılıyor” açıklaması geldi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde Mustafa Çakır imzasıyla yer alan haberde Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca insanı ilgilendiren konu masaya yatırıldı. 23 yıldır 1999’daki değişikliğin mağduriyetini yaşayan vatandaşların sayısının çığ gibi büyüyerek gelen konu her seçim döneminde yeniden gündeme geliyor, ancak hiçbir adım atılmıyor. Zaman zaman “çalışma var” deniliyor, daha sonra “hayır yok” denilerek rafa kaldırılıyor. Zaman zaman da “formüller” gündeme getiriliyor. Her defasında vazgeçiliyor.

Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019’da yine EYT’nin gündemde olduğu bir dönemde, “Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum” diyerek konuyu kapatmıştı. Erdoğan, “Erken emekli olacak, çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş” diyerek de konuya karşı olduğunu dile getirmişti.

Ancak seçim yaklaştıkça konu yeniden gündeme getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zaman zaman konuya giriyor. Bu konuda bakanlıkta da çalışma var. Formüller üzerinde duruluyor. Dünyadaki uygulamalara bakılıyor. Bütçeye getireceği yük konusunda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı değerlendirme yapıyor. EYT’liler Meclis’te AKP ve MHP yöneticileriyle görüşmeler yaptı. Dün de muhalefet partileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, “5 adım” atacaklarına dair açıklamaları olduğunu belirterek, ilk dördünü şöyle sıraladı: “Asgari ücret, memur ve emeklilerin maaş artışı, 3600 ek gösterge, sözleşmelilere kadro.” 

BEŞ MİLYONU VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR

Akbaşoğlu, bunlar çözüldükten sonra beşinci olarak da EYT’lilerle ilgili konuyu masaya yatıracaklarını söyledi. Şimdiye kadar ilk iki konunun çözümlendiğini, üçüncü sıradaki 3600 ek gösterge görüşmelerinin devam ettiğini belirten Akbaşoğlu, sonrasında da sözleşmelilere kadro konusunun ele alınacağını bildirdi.

Bunlar bittikten sonra EYT’nin gündeme geleceğini kaydeden Akbaşoğlu, “Bu konuyla ilgili ne yapacağımızın müjdesini 2022 yılı içinde bütün kamuoyuyla, EYT’li kardeşlerimizle paylaşacağız” dedi. İktidar bu yıl içerisinde 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin durumunu ele almayı planlıyor. Bu iki konu zaten memur toplu sözleşmesinde de bu yıl içerisinde ele alınacak konular arasında bulunuyordu. AKP yılın sonunda EYT konusunu gündeme getirmeyi ve seçime kadar da gündemde tutmayı hedefliyor. EYT konusu yaklaşık beş milyon yurttaşı ilgilendiren bir konu. Düzenleme yapılması halinde hemen emekli olabilecek durumda olan 700 bin ile 1 milyon arasında yurttaş var. AKP’nin açıklamasının ardından emeklilik bekleyen milyonlarca yurttaş yine “umutlandırıldı.” Çalışmakta olan işçiler beklenti içerisine girdi. Son günlerde işyerlerinde işçiler arasında temel konulardan birisi de bu. EYT’nin çıkıp çıkmayacağı, çıkarsa kimleri kapsayacağı konuşuluyor.

"İÇLER ACISI DURUMDAYIZ"

EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, dün CHP grup toplantısına katıldı. Meclis’te AKP ve MHP yöneticileriyle yapılan görüşmeler hakkında EYT’lileri bilgilendiren Özüpak, öncelik sırasında beşinci sıraya konulmalarını eleştirdi. Dokuz yıldır mücadele içinde olduğunu dile getiren Özüpak, “Sorunumuz ayyuka çıkmış durumda. Geçim derdi içindeyiz. İşsisiz aşsısız, ocağında tenceresi kaynamayan birçok arkadaşımızın varlığına şahidiz. İçler acısı durumdayız” dedi. 

Gönül Boran

Akbaşoğlu’nun “2022 yılında bir açıklama yapılacağı” yönündeki sözlerini anımsatan Özüpak, şöyle devam etti:

“Dokuz yıldır bu işin içindeyim. Direk aklıma gelen düşünce şu: 2022 yılı sonunda bir açıklama yapılacaksa bu yasallaşacak mı? Haklarımız iade edilecek mi ? Yoksa bir seçim vaadi olarak sürüncemeye mi girecek ? Bir seçim yatırımı mı olacağız ya da 3600 ek gösterge gibi dört yıl mı bekleceğiz? Taşeronlar gibi bir parmak bal sürülüp de sonrasında ne haliniz varsa görün mü denilecek? Şubattayız. Aralık ayına kadar yine askıda mı kalacağız ? Ben bu açıklamaları samimi bulmadım. Eğer bu yasa bir gecede çıktıysa bir günde de iptali söz konusu.”


 

CHP'den elektrik zammı protestosu | Şeytanın bile aklına gelmez
CHP'den elektrik zammı protestosu | Şeytanın bile aklına gelmez
Halk Ekmek Büfesi şeytanın yeri o yüzden taş attım
Halk Ekmek Büfesi şeytanın yeri o yüzden taş attım
İstanbul Zeytinburnu'nda Halk Ekmek Büfesi'ne saldırı
İstanbul Zeytinburnu'nda Halk Ekmek Büfesi'ne saldırı
Aziz'in Dilruba ve Efnan'ı makyajları ile 2022'ye şimdiden damgasını vurdu
Aziz'in Dilruba ve Efnan'ı makyajları ile 2022'ye şimdiden damgasını vurdu
Ideathon Fikir Yarışması için başvurular alınmaya başlandı
Ideathon Fikir Yarışması için başvurular alınmaya başlandı
Zeytin sütü kilosu 600 liraya çıktı, talep yağıyor
Zeytin sütü kilosu 600 liraya çıktı, talep yağıyor
Zeytin ve zeytinyağı sektörü sürdürülebilirlik için buluştu
Zeytin ve zeytinyağı sektörü sürdürülebilirlik için buluştu
3 kafadar çocuk, çaldıkları araçla 900 KM yaptı
3 kafadar çocuk, çaldıkları araçla 900 KM yaptı
Son Güncelleme: 24.02.2022 17:55
Anahtar Kelimeler:
EYT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli Bayram İkramiyesi kaç TL olacak
Emekli Bayram İkramiyesi kaç TL olacak
Hitit, halka arz için 23-24-25 Şubat’ta talep toplayacak
Hitit, halka arz için 23-24-25 Şubat’ta talep toplayacak
Migros boykotu hızla yayılıyor
Migros boykotu hızla yayılıyor
Çalışanlar ne istiyor?| Grev dalgası yayılır mı?
Çalışanlar ne istiyor?| Grev dalgası yayılır mı?
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Faizsiz enflasyonla mücadele
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Faizsiz enflasyonla mücadele
Hazırgiyim sektörü Paris’ten yeni ticari bağlantılarda döndü
Hazırgiyim sektörü Paris’ten yeni ticari bağlantılarda döndü
Ford Otosan'dan Albatross, LongRun ve LaserSonix Q projeleri
Ford Otosan'dan Albatross, LongRun ve LaserSonix Q projeleri
İspanyol Ferrovial Dalaman Havalimanı’na ortak oldu
İspanyol Ferrovial Dalaman Havalimanı’na ortak oldu
Koç Holding, 2021 gelir rekoru kırdı | Konsolide gelir 346 milyar TL
Koç Holding, 2021 gelir rekoru kırdı | Konsolide gelir 346 milyar TL
Bal ormanlarından ekonomiye 300 milyon TL katkı
Bal ormanlarından ekonomiye 300 milyon TL katkı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim