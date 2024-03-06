Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Eyüpsultan’a Tanzim Satış Mağazası geliyor

Vatandaşların istekleri ve talepleri doğrultusunda, sosyal belediyecilik anlayışı ile çözümler üreten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

06 Mart 2024 Çarşamba 18:07
Eyüpsultan’a Tanzim Satış Mağazası geliyor






Eyüpsultan’a Tanzim Satış Mağazası geliyor

Başkan Deniz Köken’in yeni dönem projeleri arasında yer alan Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Satış Mağazası ile Eyüpsultanlılar kaliteli, hesaplı ve güvenilir her türlü gıda ürününü kolaylıkla temin edebilecek.

Alibeyköy bölgesinde açılacak olan Tanzim Satış Mağazası ile üreticiden alınacak olan ürünler doğrudan tüketiciyle buluşacak. Böylece hem üreten çiftçilerimiz kazanacak hem de Eyüpsultanlılar kaliteli, sağlıklı ve ekonomik sebze ve meyveleri temin edebilecek.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE DOĞRUDAN SATIŞ

Eyüpsultan Belediyesi’nin Odayeri’ndeki seralarında üretilen ürünlerin de Tanzim Satış Mağazasında yer alacağını söyleyen Başkan Deniz Köken, “Bizim yedi köyümüz var. Bu köylerimizde vatandaşlarımız tarafından üretilen ürünleri ve sayısını arttıracağımız seralarımızda yetiştirdiğimiz ürünleri Tanzim Satış Mağazamızda vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ayrıca Anadolu Coğrafyasının farklı yörelerinden, nakliyesini biz üstlenmek suretiyle getireceğimiz ürünler de mağazamızın raflarındaki yerini alacak. Herkes rahat hizmet alabilsin diye lokasyon olarak en uygun yer olan Alibeyköy bölgesini seçtik. Vatandaşlarımız mağazamıza sahip çıkarlarsa daha da büyütebiliriz” dedi.


 

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanTanzim Satış Mağazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknoloji dünyasında cinsiyet değil nitelik kıstas olmalı
Teknoloji dünyasında cinsiyet değil nitelik kıstas olmalı
Türkiye’nin Fiber Altyapı Dönüşümü Nasıl Sağlanmalı?
Türkiye’nin Fiber Altyapı Dönüşümü Nasıl Sağlanmalı?
TCL, 2 Yıl Üst Üste Dünyanın En İyi 2. TV Markası Oldu
TCL, 2 Yıl Üst Üste Dünyanın En İyi 2. TV Markası Oldu
Doğuş Teknoloji’nin Genç Yetenek Programı Başvuruları Sürüyor
Doğuş Teknoloji’nin Genç Yetenek Programı Başvuruları Sürüyor
ASTOR Enerji, 2023 yılsonu 4.6 milyar TL kâr açıkladı
ASTOR Enerji, 2023 yılsonu 4.6 milyar TL kâr açıkladı
Eczacıbaşı Evital’de üst düzey atama
Eczacıbaşı Evital’de üst düzey atama
İBB, Ramazan Ayı'nda 210 bin aileye ulaşacak
İBB, Ramazan Ayı'nda 210 bin aileye ulaşacak
İnfo Yatırım’dan TradingView kampanyası
İnfo Yatırım’dan TradingView kampanyası
Enflasyon ne Şimşek dinledi ne de talimat
Enflasyon ne Şimşek dinledi ne de talimat
HEFA Group 84 ülkeye ihracat yapıyor
HEFA Group 84 ülkeye ihracat yapıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim