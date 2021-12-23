Fabrika yangınları büyük tehdit, sigorta zorunlu olmalı



Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Sanayide Dönüşüm, Yeşil OSB Konsepti ve Yapısal Dönüşüm” konulu webinara Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar ve Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Dr. Ceyhun Eren katıldı.

Talep çok fazla, noter çekilişiyle yer tahsis ediyoruz

Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı görevini de yürüten Memiş Kütükcü, tahsis yaparken parsel sayısının üzerinde talep aldıklarını belirterek, “Konya OSB’mizdeki 666 fabrikamız 52 bin kişiye istihdam sağlıyor. 5’inci kısım genişleme bölgemizi Eylül 2018 tarihinde tahsise açtık. 150 parsel tahsis ettik ve geçtiğimiz yıl tahsislerini tamamladık. Şu anda yüzde 93’ünde yatırımlar ve üretim devam ediyor. Bunların 40’a yakını 2018’den bu yana işletmeye geçti. Biz tahsis yaparken ürettiğimiz parsel sayısından çok fazla parsel talebi alıyoruz. Son tahsislerimizi noter huzurunda yaptık. Hızla yeni alan üretmeye ve 8 milyon metrekare daha alan kazandırmaya çalışıyoruz. Bu yatırımlar bir ülke için çok önemli.” dedi.

Sanayi dönüşümü olgusunu hızla yerleştirmemiz gerekiyor

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar sanayide sürdürülebilirliğe ve yapısal dönüşüme değinerek “Son 2 yıldır Türkiye’yi sanayimizin ayakta tuttuğunu çok net olarak görüyoruz. Her şeye rağmen ayaktaysak bu sanayilerimizin ve çalışanlarımızın katkısıyla oldu. Konya Türkiye açısından oldukça önemli bir ilimiz. OSB’lerimizin Türkiye’deki toplam sanayi içindeki yerine bakınca aslında bundan sonraki her gelişme ve yapılanmada organize sanayi bölgelerine mutlaka ağırlık vermemiz gerekiyor. Mevcut eski fabrikaların da teknolojik ve yapısal olarak güncellenmesine ihtiyaç var. Sanayi dönüşümü olgusunu da Türkiye’de hızla yerleştirmemiz gerekiyor” dedi.

Fabrikalarda sigorta zorunlu olmalı

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanısanayi yapılarındakirisk ve önlemlere dikkat çekerek, “Türkiye’de sanayi yapılarında deprem ve yangın risklerini azaltacak çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu binaların depreme ve yangına dayanıklı hale getirilmesi, olası risklere karşı önlemlerin alınması önemlidir. Bugün fabrikaların sigortası zorunlu değil. Yurtdışındaki örneklere baktığımızda sigortanın zorunlu olduğunu görüyoruz. Ülkemizde de fabrikalarda sigorta zorunlu olmalı. Fabrikalar yangına dayanıklı malzemelerle inşa edilmeli. Yanmaz malzemeler ile yapılarımız daha sağlıklı hale gelecek. Şu anda yangın yönetmeliğimize göre sanayi yapılarında yangın duvarlarının 90 dakika yangına dayanıklı şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Örneğin yanmaz özellikteki Ytong Panel ürünümüz ile 90 dakika olması gereken bu süre 6 saate kadar çıkıyor. Yani Ytong Panel bu sürenin 4 katı daha fazla dayanıklılığa sahip, yangına dayanıyor ve yayılmasını önlüyor. Bizim malzememizle yapılan yapılarda oluşan yangınlarda hasarlar yok denecek kadar azdır. Bunun örnekleri var. Önlemlerin sanayi yapılarının inşası başlamadan alınması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Risk yönetimi proje aşamasında başlar

Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Dr. Ceyhun Eren ise “Sigorta sektörü olarak bizim için en önemli konu risk yönetiminin ne zaman başlaması gerektiği. Gelişmiş ülkelerde henüz proje aşamasında riskler belirleniyor. Bizim binanın inşası sırasında değil direkt proje aşamasında risk çalışmalarımıza başlamamız gerekir. Etkili ve ekonomik önlemlerin hayata geçirilmesi risk yönetimiyle mümkündür. Yangın burada kritik bir mesele. Yangın önlemi deyince ilk akla gelen önlem yangın tüpü. Bizim dikkat çekmek istediğimiz noktaya göre yangın tüpü en son önlem. Öncelikle yangın çıkış nedenlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Odak noktamız yangını hiç çıkarmamak olmalı. İkinci önemli faktör de yangının yayılımını engelleyecek önlemler. 3’üncü önemli nokta ise algılama ve söndürme. Bu noktada da teknolojik olarak yatırım yapmak şart” diye konuştu. Eren, Türkiye’de yangın sigorta priminin çok alt noktalarda olduğunu vurguladı.

OSB'ler yeşil dönüşümle verimliliği artıracak

Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın Türkiye’nin üçüncü en büyük organize sanayi bölgesi (OSB) olduğunu belirterek, “OSB’ler arasında yeşil dönüşüm çalışmalarına ilk entegre olan bölgeyiz” diye konuştu. Yeşil üretimle ilgili kabiliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalarının Yeşil Mutabakat öncesinde başladığını kaydeden Kütükcü, “Atık su artıma tesisimizi 2010 yılında devralmıştık. 2010’dan bu yana 10 bin metreküp kapasiteli tesisi işletiyoruz. Hiçbir atığı tabiata terk etmiyoruz. Sıfır atık projesi kapsamında atık çamurlarımızın yüzde 100’ünü geri kazanıyoruz” dedi.

Türk Ytong ‘Sanayide Dönüşüm’ web seminerleri, 2022 yılında da Yeşil Mutabakat çerçevesindeki örnek uygulamaları, başarılı girişimleri hayata geçiren OSB’lerin ilham veren hikayelerini ortaya çıkarmaya devam edecek. Dünya Gazetesi’nin iş birliği ile düzenlenecek seminerlere OSB yöneticileri, sanayi ve ticaret odaları başkanları ve alanında uzman kişiler katılacak.