Faiz beklentisi yüzünden Dolar TL'yi ezdi geçti





Piyasalarda döviz hareketliliği durmuyor. Türk Lirası üçüncü dünya ülkelerinin para birimleri karşısında değer kaybını sürdürüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından bir gün önce başlayan sert düşüş Türk Lirasını sabah saatlerinde 10.78 seviyesinde kadar getirdi. Kur gece yarısı 10.93 seviyesini görmüştü.

Ajansların anketlerine katılan ekonomistler politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 15'e çekilmesini bekliyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinden beri 300 baz puan faiz düşürdü.

Dolar kuru TCMB'nin faizleri indirmeye devam edeceği endişeleriyle hafta başından bu yana yüzde 6 değer yitirdi.

HSBC Portföy yönetimi'nin müşterilerine yazdığı notta TCMB'nin TL'deki değer kaybına rağmen kredi büyümesine öncelik verdiğini bu yüzden de faiz indirimlerinin devam edeceğini ifade edildi.

Euro ise 12,0617 seviyesinden güne başladı.

Merkez Bankası Politika faizini saat 14:00'da açıklayacak.

EKONOMİSTLERDEN MERKEZ BANKASI (TCMB) FAİZ KARARI TAHMİNİ

Faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken, AA Finans tarafından gerçekleştirilen, piyasa beklenti anketi sonuçlandı.

21 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

Reuters anketinde de durum değişmedi. Ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu faizlerin 100 baz puan ile yüzde 15'e indirilmesini bekliyor.

