Faiz indi, döviz çıktı

Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı, politika faizi indi.
Merkez Bankası (TCMB) 24 yılın zirvesinde seyreden enflasyona rağmen sekiz ay sonra tekrar faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı.
Karar öncesi yapılan anketlerde ekonomistlerin beklentisi, TCMB'nin faizi sabit tutacağı yönündeydi.
DOLAR 18'İ AŞTI
Kararın beklentilerin aksine gelmesiyle birlikte dolar/TL 18,10 seviyesini aştı. Euro/TL ise 18,45 seviyesinin üzerini gördü.