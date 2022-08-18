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Faiz indi, döviz çıktı

Merkez Bankası sekiz ay sonra politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi, dolar tepki verdi, 18.10 seviyesine çıktı, Euro ise 18,45 oldu.

18 Ağustos 2022 Perşembe 14:13
Faiz indi, döviz çıktı

Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı, politika faizi indi.

Merkez Bankası (TCMB) 24 yılın zirvesinde seyreden enflasyona rağmen sekiz ay sonra tekrar faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekti.

Karar öncesi yapılan anketlerde ekonomistlerin beklentisi, TCMB'nin faizi sabit tutacağı yönündeydi.

DOLAR 18'İ AŞTI

Kararın beklentilerin aksine gelmesiyle birlikte dolar/TL 18,10 seviyesini aştı. Euro/TL ise 18,45 seviyesinin üzerini gördü.

Anahtar Kelimeler:
Politika FaiziPara Politikaları KuruluMerkez Bankasışahap Kavcıoğlu
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