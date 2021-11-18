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Faizde karar günü piyasalarda neler alacak?

Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin, AA Finans ve Foreks’in beklenti anketlerine göre politika faizini 100 baz puan indirimle %15'e çekilmesi bekleniyor.

18 Kasım 2021 Perşembe 11:32
Faizde karar günü piyasalarda neler alacak?

ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FAİZ KARARI GÜNÜ

TCMB’nin bugün saat 14:00’de gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin, AA Finans ve Foreks’in beklenti anketlerine göre politika faizini 100 baz puan indirimle %15'e çekilmesi bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak %15 oldu. TCMB Ekim ayı PPK faiz kararında politika faizinde indirim için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını belirtmişti. Piyasa beklentisi de TCMB’nin bu yönlendirmesi doğrultusunda son bir faiz indirimi ile yılı tamamlaması şeklinde oluştu. TCMB’nin kurda yaşanan yükselişi neden göstererek faizi sabit tutma ihtimali, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü açıklamaları sonrasında azaldı. Erdoğan, faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracaklarını ve faizi savunanlarla aynı yolda olamayacağını belirtti. Piyasalardaki fiyatlamalara bakarsak; TCMB’nin faiz indirimine başlamasından bu yana TL döviz sepeti karşısında %20 değer kaybederken, kayıpların %13.1’i geçen ayki faiz indirimi sonrasında gerçekleşti. Piyasalarda faiz indirim beklentilerinin fiyatlarda olduğunu söyleyebiliriz. Fakat TCMB’nin bekleyişe geçireceğine yönelik beklentilerin fiyatlara yansımadığını düşünüyoruz.

Dolar/TL teknik olarak kritik noktada. Dolar/TL 10.50’de bulunan yükselen ana kanal direncini dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ile geçti. 10.75 direnç bölgesinin aşılması yukarı yönde riskleri artırmaktadır. Yeni pozisyonlanma için TCMB’nin kararı ve karar metni beklenmeli. Direnç seviyemiz 11.00 ve destek seviyemiz 10.30 olmak üzere geniş bir bant içerisinde dalgalanabiliriz.

BIST100 rallisi devam ediyor. Dün banka dışı sektörlere gelen alımlar ile artıda kapatırken, bankacılık sektörü kapanışa gelen alımlar ile artıda kapatabildi. Kurda yaşanan rekorlar ve bankacılık sektörünün zayıf kalmasına rağmen yükselen kanal desteğinin korunarak yükselişin devam etmesini olumlu değerlendiriyoruz. Yükselen kanal desteğimiz 1700 üzerinden yükselirken, 1725 ve 1762 dirençlerini takip ediyoruz.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Salı günkü düşüş sonrasında tepki alımları kırmızı ortalama ile Fibonacci düzeltme noktasından geldi. Tepki sonrasında yükselen kanal desteği ve ortalamalar 1860’dan yükseliyor. 1950 zirvemiz ve direncimiz olarak bugün izlenecektir.

Aralık vadeli Dolar/TL.  Yükselen ana kanal direnci olan 10.55 dün kırılarak 10.82’de bulunan Fibonacci direncine kadar yükseldi. TCMB faiz kararının etkisi ile volatilitenin yükselmesini bekliyoruz. 10.70 desteğinin aşağı geçilmesi, 10.40 desteğine gerilemeye; 10.82 direncinin geçilmesi 11.00 üzerine yükselişe neden olur.
 

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ünlü CoFaizDolarPiyasalar
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