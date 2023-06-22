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Faizler arttı döviz çıldırdı, piyasalar şaşkın

NAS'lı günler geride kaldı. Piyasaya aylardır kaynağı belirsiz dolar pompalayan Merkez Bankası, ekonomi kurallarını değiştirme sinyalleri veriyor.

22 Haziran 2023 Perşembe 17:17
Faizler arttı döviz çıldırdı, piyasalar şaşkın

Faizler arttı döviz çıldırdı, piyasalar şaşkın

Seçimlerden önce 128 milyar doları politik kararlarla eriten  Merkez Bankası politika faizini yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.

18 Mart 2021'den bu yana ilk kez faizde artışa gitti. Merkez politika faizi 6.5 puan artırarak yüzde 15 oldu.

Dolar/TL ise karar sonrası kademeli olarak yükseldi ve 24 TL'yi aştı. Kur, en yüksek 24,24 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 2,45 artışla 24,09 TL'de bulunuyor.

Euro ise yine aynı saatlerde Türk Lirası karşısında 26.60 seviyesini geçti.

Karar sonrasında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de yüzde 2’nin üzerinde artıda seyrediyor.

İha'nın aktardığına göre, haftaya 1460 liradan başlayan gram altın dolar kurunun 24 liranın üzerine çıkmasıyla tarihi rekorunu tazeleyerek 1504 TL oldu.

Anahtar Kelimeler:
FaizMerkez BankasıMerkezDolarEuroDöviz
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