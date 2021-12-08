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Fark Yaratanlar Programı ile 10 bine yakın başvuru aldı

“Fark Yaratanlar” programının 13. sezon başvuruları sona erdi. Programa bu yıl, 1-30 Kasım 2021 tarihleri arasında Türkiye’nin 78 ilinden toplam 1.764 başvuru alındı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 11:12
Fark Yaratanlar Programı ile 10 bine yakın başvuru aldı

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı ile 10 bine yakın başvuru aldı

Sabancı Vakfı’nın yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan, topluma cesaret veren kişi ve kurumları görünür kılmak, topluma ilham vermek ve seçilen kişi ve kurumların kapasitelerini artırmak amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programının 13. sezon başvuruları sona erdi. Programa bu yıl, 1-30 Kasım 2021 tarihleri arasında Türkiye’nin 78 ilinden toplam 1.764 başvuru alındı.

Yeni sezonunda da “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla devam eden programa, en çok başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Çankırı illerinden olurken geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de kadınlar erkeklere göre daha fazla başvuru yaptı.

Eğitim, sağlık, toplumsal adalet, yurttaş katılımı, ekonomik gelişme ve çevre olmak üzere toplam 6 kategoride başvuru alan programda, bu sezon en yüksek başvuru 872 ile eğitim kategorisinden alındı. Eğitim kategorisini sırasıyla çevre, toplumsal adalet, sağlık, yurttaş katılımı ve ekonomik gelişme kategorileri izledi.  

Türkiye’nin 78 ilinden binlerce başvuru

Bugüne kadar 42 ilden 200 Fark Yaratan’ın hayatına dokunan Fark Yaratanlar programı, 13. sezonu ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından toplamda 10 bine yakın başvuruya ulaştı Sivil toplumun gelişimi için bireylerin ve kurumların desteklenmesinin önemine olan inanç ile yol alan Fark Yaratanlar Programı, sosyal fayda sağlamasının yanı sıra bireyleri ve kurumları fark yaratmaları için de teşvik ediyor.

Toplumsal sorunların bireysel ve örgütlü çaba ve aktif vatandaşlık örneğiyle nasıl çözülebileceğine dair topluma ilham vermeyi hedefleyen programın yeni döneminde de adayların belirledikleri sorunlara getirdikleri çözümlerin somut değişim yaratması; yaratıcı, sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir olması bekleniyor. Sürecin adil ve şeffaf olması adına Fark Yaratanlar bağımsız bir danışma kurulu eşliğinde yapılacak değerlendirmeler sonrasında belirlenecek.

13. sezon Fark Yaratanları, 200 kişilik ağa dahil olarak hem diğer Fark Yaratanlar ile iş birliği yapma fırsatına sahip olacak hem de 1 yıl boyunca Sabancı Vakfı ile yakından çalışma ve Impact Hub İstanbul kolaylaştırıcılığında hayata geçirilecek atölye ve eğitimlere katılma şansı yakalayacaklar. Program dahilinde; Fark Yaratanların daha geniş kitlelere hitap edebilmesi, somut ve ölçülebilir hedeflerini belirleyebilmesi, sürdürülebilir stratejiler oluşturması için düzenlenen atölyeler ise Fark Yaratanlar ile yapılacak bire bir görüşmeler sonrasında onların ihtiyaçları ve önceliklerine göre belirlenecek. Bunların yanı sıra ihtiyaç analizleri sonrasında belirlenen öncelik alanlarına göre Fark Yaratanlar ile sivil toplum ve sosyal girişimcilik alanının etkili ve dinamik isimleri Mentorluk Programı dahilinde bir araya gelecekler.

Anahtar Kelimeler:
Sabancı VakfıFark Yaratanlar
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