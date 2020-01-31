Farm to Fork Konferansı için geri sayım başladı

Günümüzde kentlerdeki nüfusun dünya çapında et ve süt ürünleri üzerinde sürekli artan talep baskısı, çiftlik yönetimi ve tarım uygulaması konularında yeni bir sürdürülebilir yöntem bulma konusunu öne çıkarıyor. Çiftlikten sofraya ulaşan üretim sürecinde hayvan refahı, beslenme şekilleri, doğanın korunması, yapılaşma ve iklim ile tasarımların acil olarak ele alınması gerekiyor.

“Farm to Fork” konferansı, bu konuları masaya yatırmak üzere 18 Şubat’ta uluslararası ve lokal isimleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.



Yeni nesil çiftçilik, bilim topluluğu, enerji mühendisliği, tarım ve hayvan refahı gibi konularla yenilikçi bireyler arasında daha güçlü bağlantılar sağlanması hedeflenen konferansta alanında uzman mimarlar, tasarımcılar, şefler ve girişimciler bir araya gelecek.

Yapılan son araştırmalara göre dünya gıda ihtiyacı 30 yıl sonra 60 kat artmış olacak. 2030 yılına geldiğimizde ise 122 milyon insan açlıkla yüz yüze gelecek. Türkiye’de ise son 10 yılda, Hollanda’nın yüz ölçümünün yarısı kadar tarım toprağı kaybedildi. Geleceği tasarlamak için çiftliklere entegre ve sürdürülebilir sistemler dizayn etmek her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Bu gerçeklikten yola çıkarak Türkiye ve Hollanda’dan mimarlar, sanatçılar, bilim insanları, sosyologlar, araştırmacılar ve şehir planlamacıları ile şefler, “ Farm to Fork ” konferansında bir araya gelerek, tarımın alternatif geleceğini tartışacak. 18 Şubat 2020 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan konferansın ana teması “Çiftlikten Sofraya” olacak. IND [Inter.National.Design] tarafından düzenlenen, Hollanda Stimulerings Fond ve Mimar Sinan Üniversitesi’nin desteği ile organize edilen etkinlik, 18 Şubat 2020 tarihinde saat 09:30’da başlayacak ve 19:30’da sonlanacak.

Dünyaya örnek “alternatif çiftlik”lerin sahipleri İstanbul’a geliyor

Tarım alanlarında dünyaya örnek teşkil eden uygulamaların sahibi Hollanda, konferansa ilham veren ana başlıklardan biri olacak. Hollanda’nın tarım alanında en yenilikçi deneylerinden Wageningen Üniversitesi tarafından geliştirilen Amsterdam’ın kuzeyinde Almere şehri “Oosterwold” yerleşkesinin kentsel tarım planlama tekniği ile Goldsmith Company tarafından geliştirilen Rotterdam’daki “Yüzen Çiftlik” projeleri katılımcılara ilham verecek.

Bir gün boyunca sürecek olan organizasyonda, akademisyen Prof. Güzin Konuk, Doçent Kaya Sönmezler, Prof. Hasan Hayri Tok ve Prof. Paul Kaldjan’ın sunumları ile katılımcılarla paylaşılacak. Ayrıca, sürdürülebilir gıda şehirlerinin imkanları ve İstanbul’da kentsel çiftçiliğin önündeki zorlukların masaya yatırılacağı seansta, Biyogaz Uzmanı ve Makine Mühendisi Barış Samir ise Anadolu’daki şehirlerde ve kırsal alanlarda enerji üretimi ve kullanımı ile ilgili bilgi verecek.

Kutluğ Ataman’ın Erzincan’daki ödüllü tarım uygulaması nasıl örnek alınabilir?

Konferansta, ayrıca Türkiye’den örnek proje ile geçtiğimiz hafta Arkitera işveren ödülü alan “Palanga” isimli proje örneği üzerinden Palanga Sanat ve Mimarlık Çiftliği (PAAF) kurucusu ve sanatçı Kutluğ Ataman konuşma yapacak.

Tarladan sofraya, mekanları tasarlayan tüm oyuncular sahnede

Palanga Projesine farklı fonksiyonlarda mekanlar tasarlayarak katkı sağlayan mimar ve sanatçı kadrosu Nevzat Sayın, Hasan Çalışlar, Han Tümertekin, Arman Akdoğan, Cem Sorguç, Kerem Piker, Selin Maner,Sevince Bayrak,Oral Göktaş, Giovanni Bellotti, Mevce ve Eren Çiraci, Dilara Demiralp ve dünyaca ünlü şef Mehmet Gürs de konuyla ilgili görüşlerini paylaşacak.

“Yemek ve tasarım üzerine araştırmalar”

Konferansta ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Profesörü ünlü sosyolog Zafer Yenal da “Yemek, tasarım ve geleceği”” isimli sunumu ile katılımcılarla sosyolojik araştırma ve çalışmalarını paylaşacak.