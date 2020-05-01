

Fatih Erbakan | Amerikan şirketine yapılan kıyak 'Paylaşımda Adalet' ilkesine aykırıdır!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada; 'Bugün ülkemizde yapılan bazı adaletsizlikler maalesef ki bu güzel ülkeyi 'Yaşanabilir Bir Türkiye' olmaktan alıkoyuyor' ifadesini kullanarak ABD'li gıda firması Cargill'e yapılan yüzde 70 vergi indirimini eleştirdi.

Cargill'e yapılan bu kıyak vicdanları yaraladı

Hak ve Adalet bu işin neresinde?!

, değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Geçenden 12 dolar, geçmeyenden 30 dolar alınan köprüler, son derece büyük stratejik öneme sahip “”na 50 milyon dolar bulunamazken, tam tamına 750 milyon dolar bulunup inşa edilen ve sonrasında işletilemeyip daha açılmadan kapatılan “Ankapark” isimli lunapark, milyonlarca emeklimize bir yılda “yüzde 4 + yüzde 4” maaş zammı verilirken, aynı anda Doğalgaza bir ayda “yüzde 15 + yüzde 15” oranında yapılan zamlar ve bütün bunların üstüne, birkaç gün önce “Resmi Gazete”de yayınlanarak yürürlüğe giren, ülkemizde faaliyet gösteren meşhur bir Amerikan Gıda Şirketi’ne yapılan kıyak. Vatandaşa, küçük esnafa, KOBİ’lere gelince vergi üstüne vergi, ceza üstüne ceza; ABD menşeili gıda şirketine gelince yüzde 70 vergi indirimi, KDV ve Gümrük vergisinden muafiyet ..."

'Yeniden Refah olarak soruyoruz; hak ve adalet bu işin neresindedir?' diyen Erbakan, "Bütün bu olaylar Ak Parti – MHP Koalisyon Hükümeti’nin gelir ve nimetlerin adil bir şekilde paylaşılması, ekonomide nimet-külfet dengesinin sağlanması demek olan “paylaşımda adalet” prensibine aykırı icraatlarından birkaç tanesidir. 'Efendim bu yabancı şirketler istihdam sağlıyor, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.' diyebilirsiniz ama Türkiye genelindeki milyonlarca KOBİ’lerimiz ve küçük esnafımız da istihdam sağlıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

'Anadolu'daki küçük esnafa ve işverene fedakarlık yapılmalı'

'Bir fedakarlık yapılacaksa, bu fedakarlık Anadolu’daki milyonlarca küçük esnaf ve işverene yapılmalı' diyen Erbakan, İçinde bulunduğumuz zor günlerde “Milli Dayanışma Kampanyası”yla milletimizin zekat ve sadakalarının toplanmaya çalışıldığı salgın döneminde Hükümet bir Amerikan şirketi için bu fedakarlığı nasıl yapıyor ?' sözleriyle yapılan bu icraati eleştirdi.