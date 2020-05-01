Fatih Erbakan | Amerikan şirketine yapılan kıyak 'Paylaşımda Adalet' ilkesine aykırıdır!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada; 'Bugün ülkemizde yapılan bazı adaletsizlikler maalesef ki bu güzel ülkeyi 'Yaşanabilir Bir Türkiye' olmaktan alıkoyuyor' ifadesini kullanarak ABD'li gıda firması Cargill'e yapılan yüzde 70 vergi indirimini eleştirdi.
Cargill'e yapılan bu kıyak vicdanları yaraladı
Hak ve Adalet bu işin neresinde?!
'Yeniden Refah olarak soruyoruz; hak ve adalet bu işin neresindedir?' diyen Erbakan, "Bütün bu olaylar Ak Parti – MHP Koalisyon Hükümeti’nin gelir ve nimetlerin adil bir şekilde paylaşılması, ekonomide nimet-külfet dengesinin sağlanması demek olan “paylaşımda adalet” prensibine aykırı icraatlarından birkaç tanesidir. 'Efendim bu yabancı şirketler istihdam sağlıyor, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.' diyebilirsiniz ama Türkiye genelindeki milyonlarca KOBİ’lerimiz ve küçük esnafımız da istihdam sağlıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.
'Anadolu'daki küçük esnafa ve işverene fedakarlık yapılmalı'
'Bir fedakarlık yapılacaksa, bu fedakarlık Anadolu’daki milyonlarca küçük esnaf ve işverene yapılmalı' diyen Erbakan, İçinde bulunduğumuz zor günlerde “Milli Dayanışma Kampanyası”yla milletimizin zekat ve sadakalarının toplanmaya çalışıldığı salgın döneminde Hükümet bir Amerikan şirketi için bu fedakarlığı nasıl yapıyor ?' sözleriyle yapılan bu icraati eleştirdi.