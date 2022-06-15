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Faturalar esnafı isyan ettirdi | Sanki Elektrik şirketi dükkana ortak oldu

60 metrekarelik kebapçı dükkanına gelen 44 bin liralık faturaya isyan eden esnaf, duruma tepki göstermek için astığı pankart sosyal medyanın gündemine oturdu.

15 Haziran 2022 Çarşamba 23:42
Faturalar esnafı isyan ettirdi | Sanki Elektrik şirketi dükkana ortak oldu

Faturalar esnafı isyan ettirdi | Sanki Elektrik şirketi dükkana ortak oldu



Konut ve iş yerlerine gelen yüksek faturalar aylardır tartışılıyor, ancak sonuç yok. İstanbul Esenyurt’ta 60 metrekare kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası isyan ettirdi. Duruma tepki gösteren işyeri sahibi, “44 Bin TL fatura mı olur? Artık bıktık, kapatıyoruz, hırsız var” diyerek işyerinin ön cephesine pankart astı.

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası sonrası iş yeri sahibi isyan etti.

Duruma tepkisini iş yerinin ön cephesine, '44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık kapatıyoruz, hırsız var' yazılı pankart asarak gösteren esnaf, yetkililerden yardım istedi.

10 kişinin çalıştığı dükkânda elektriklerin kesildiğini söyleyerek iş yerini bugün itibariyle kapatıldığını dile getirdi.

“KİRAMIZ 5 BİN TL, ELEKTRİK FATURAMIZ 44 BİN TL”

Gelen elektrik faturasına tepki gösteren dükkan sahibi, “Canımıza tak etti artık son çareyi bu pankartı asmakta bulduk. 60 metre dükkana 44 bin TL fatura geliyor. Artık canımıza tak etti. Dükkanı bugün itibariyle kapattı zaten. Önceden 8-9 bin TL fatura geliyordu, şimdi 44 bin TL. 2-3 fatura birikti ödeyemiyoruz, elektriğimizi de kestiler. Türkiye Cumhuriyeti büyüktür, bu işe bir çare bulsunlar. Kiramız 5 bin TL, faturamız 44 bin TL soygun bu başka bir şey değil” dedi.

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FaturaElektrikEsnaf
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