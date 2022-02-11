Fazla Gıda 2021’de 14 bin Ton Gıdayı Kurtardı

48 farklı şehirde yapılan operasyonlarla 75 bin ton karbon salımı da engellenmiş oldu. Fazladan fayda yaratan Fazla Gıda ekibi kurtardığı ürünlerden en yüksek ekonomik, çevresel ve sosyal değeri oluşturuyor.

Tedarik zincirinde yer alan tüm fazla/atıl/atık ürünlere talip olduklarını belirten Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, “2021 yılı ana işimizde güçlenerek devam etmenin ve fazla gıda yönetimi konusunda inovatif çözümler geliştirmenin yanı sıra, gıda dışı alana da açıldığımız bir dönem oldu. Tekstilden, ambalaja, kimyasaldan elektroniğe farklı dikeylerdeki fazla ürünlerin de döngüsel ekonomiye katkı sağlaması için geri kazanımlarını sağladık. “Fazlayı faydaya çevirme” motivasyonumuz ile bu alanda da hızla ivme kazandık ve 2021 yılındaki portföyümüzün %20’sini gıda dışı ürünlerden oluşturduk. 2022 yılı itibariyle üretimde, tedarik zincirlerinde, mağazalarda oluşan tüm fazla/atıl/atık ürünlere talibiz; bu ürünlerin çevresel, ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesi için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

2021 yılında 14 bin ton gıdayı çöpe gitmekten kurtardıklarını belirten Silahlı, “Gıda israfının yüzde 50’sinin ev içerisinde, yüzde 50’sinin ise ev dışında oluştuğunu biliyoruz. B2B atık yönetimi çözümlerimizle ev dışına odaklandığımız ve bu alanda sektörün en büyük ve kapsayıcı firması haline geldiğimiz noktada etki alanımızı tüketici kısmına da genişlettik. Türkiye’nin israf ile mücadele alanında farklı ürün grupları için teknoloji tabanlı, uçtan uca ve takip edilebilir atık yönetim ekosistemi sunan tek sosyal girişimi olarak 2021 yılında 48 farklı şehirde yürüttüğümüz iki bine yakın operasyon ile 14 bin ton gıdayı kurtardık ve 35 bin ton karbon salımını engelledik. Bu yılın rakamlarıyla beraber 5 yıllık serüvenimizde toplamda 30 bin ton gıdayı kurtarmanın ve 75 bin tondan fazla karbon emisyonunu önlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gıda israfıyla ilgili edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimini tüketicilere de aktarırken, geliştirdiğimiz FAZLA uygulaması üzerinden tüketici ve gıda işletmelerini bir araya getirerek gıdaya erişimi %50 indirimli satışlarla kolaylaştırıyor ve israfı engelliyoruz.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.



Fazla Gıda Hakkında

Fazla Gıda 2015 yılında kurucuları Olcay Silahlı ve Arda Eren’in İklim Eylemi’ne yönelik teknoloji tabanlı bir girişim ile çözüm bulma amacı ile fikir olarak ortaya çıkmıştır.

Gıda Atığı kaynaklı oluşan karbon salımı İklim Değişikliğine sebep olan karbon salımının yüzde 8’ini oluşturmaktadır. Gıda tedarik zincirinde oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması için teknoloji tabanlı çözümler oluşturmak amacı ile yola çıkan kurucular, 2016 yılında Fazla Gıda’yı resmi olarak kurarak özel sektörde konu üzerinde farkındalık yaratma çalışmalarına başlamış ve etki odaklı bir girişim olarak 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dikkat çekmek ve yeni girişimlerin oluşması konusunda örnek oluşturmayı hedeflemiştir.

Gıda Atığını önlerken diğer iki önemli Küresel Hedef olan Sorumlu Üretim ve Tüketim ile birlikte Açlığa Son hedeflerini de çözerek dönüşüm ekonomisi oluşturma konusunda niyetini ve sağladığı altyapı ile başarılı örnekleri ortaya çıkartan Fazla Gıda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) tarafından desteklenen Accelerate 2030 Hızlandırma Programı’na seçilen dünyadan 9 etki odaklı girişimden biri seçilmiş ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından organize edilen 2017 Cenevre Sosyal Fayda Zirvesi’nde Türkiye’den tek temsilci olarak yer almıştır.

Günümüzde sosyal sorunların çözümü için Devlet Kurumları ya da Dernek ve Vakıfların tek başına tüm sorunlar ile başa çıkmasının mümkün olmadığı görüşü ve kar amacı güden işletmelerin de en az dernek ve vakıflar kadar sorumlu olduğu düşüncesi ile iş yapış şekillerini sosyal sorumlu şekilde değiştirmeleri ya da kurmaları gerektiğini düşünerek bu konuda örnek olmak misyonu ile çalışan Fazla Gıda, sadece Türkiye’de değil Dünya’da da etkin şekilde Gıda Atığı ve Açlık ile mücadelede sağladığı teknoloji altyapısı ile çözüm üretmektedir.