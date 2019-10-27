Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
100216
ALTIN
279.320
DOLAR
5.7618
STERLİN
7.3957
EURO
6.3840

Fazla mesai davası | Komşu işyerinde çalışanın tanıklığı kabul edildi 

Fazla mesai için açılan davada, yerel mahkemenin verdiği karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, komşu işyerinde çalışan bir kişinin tanıklığını geçerli saldı.

Fazla mesai davası | Komşu işyerinde çalışanın tanıklığı kabul edildi 

Fazla mesai için açılan davada, yerel mahkemenin verdiği karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, komşu işyerinde çalışan bir kişinin tanıklığını geçerli saldı.

27 Ekim 2019 Pazar 19:27
Fazla mesai davası | Komşu işyerinde çalışanın tanıklığı kabul edildi 

Fazla mesai davası | Komşu işyerinde çalışanın tanıklığı kabul edildi 


İş mahkemeleri üzerinde en büyük yüklerden biri olarak öne çıkan fazla mesai davalarında Yargıtay emsal teşkil eden bir karar imza attı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesai yaptığını iddia eden çalışanın komşu işyeri personelinin şahitliği ile ispatlayabileceğine hükmetti

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, işten çıkan çalışanlara fazla mesai müjdesi verdi.

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren haberin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden geldiğini belirten Erdursun şu bilgileri paylaştı: 

"Yüksek mahkeme, fazla çalışma iddiasında bulunan işçilerin komşu işyerinde çalışanların beyanları ile de günlük ve haftalık çalışma sürelerinin ispat edebileceğine hükmetti. İki yıldır çalıştığı kırtasiye dükkanından hamile olduğu için kovulduğunu iddia eden genç kadın, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Aylık 800 lira net ücret aldığını belirten davacı kadın; çalışmasının Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirilmediğini öne sürdü. İşyerinde haftada 6 gün 08.00-18.00 saatleri arasında çalışma yapıldığını söyledi. 

Dini tatillerde çalışma olmadığını ancak resmi tatillerde çalışmaya devam edildiğini, ücretli izinlerin kullandırılmadığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının tahsilini istedi. 

Mahkemede savunma yapan davalı kırtasiyeci ise davacının 2 yıldır yardım amaçlı olarak işyerinde bulunduğunu, taraflar arasında iş ilişkisi olmadığını, iyi niyetle davacıya maddi yardımda bulunabilmek için davacının teklifini kabul ettiğini öne sürdü."

KARAR HATALI BULUNDU

"Davacıya yapılan yardım olarak 250 lira ödendiğini, ayrıca son olarak da 164 lira daha ödendiğini, işyerinde 08.00-18.00 arası çalışma olduğunu, resmi tatillerde çalışma olmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı kırtasiyeci temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; mahkemece işyerinin niteliği araştırılmadan esastan karar verilmesinin hatalı olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Mahalli mahkeme, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda da davanın kısmen kabulüne karar verdi." 

'TANIKLIKLARI YETERLİ GÖRÜLMELİDİR'

Bu kez iki tarafın da kararı temyiz ettiğini belirten Erdursun, "İçtihat metni niteliğinde bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesai yaptığını iddia eden çalışanın komşu iş yeri personelinin şahitliği ile ispatlayabileceğine hükmetti" dedi.

Yargıtay'ın geçen günlerde verdiği kararda, "Bozma öncesinde mahkemece alınan bilirkişi raporu doğrultusunda isteklerle ilgili hüküm kurulduğu halde, görev yönünden araştırmaya yönelik verilen bozma kararı sonrası komşu iş yeri çalışanlarıyla ispatın sağlanamayacağı gerekçesiyle her iki isteğin de reddine karar verilmiştir. 

Tanıkların iş yerinde çalışma düzenini bilebilecek durumda olmaları önemli olup, kural olarak iş yeri çalışanları ile ispat gerekir ise de, iş yerinin özelliğine göre komşu iş yerinde çalışanların beyanları ile de günlük ve haftalık çalışma sürelerinin belirlenmesi mümkündür. Somut uyuşmazlıkta, ilkokulun karşısında bulunan kırtasiyede çalışan davacı işçinin günlük ve haftalık çalışma süreleri bakımından, okulun kantininde çalışan işçilerin tanıklığı yeterli görülmelidir. 

Buna göre mahkemece bozma öncesi alınan rapor bir değerlendirmeye tabi tutularak indirim hususu da gözetilmek suretiyle bir karar verilmelidir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir denildi".

Son Güncelleme: 27.10.2019 20:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TESK Başkanı Palondöken'den indirim rezaletine isyan
TESK Başkanı Palondöken'den indirim rezaletine isyan
Salon Dekorasyonunda Dikkat Etmeniz Gerekenler
Salon Dekorasyonunda Dikkat Etmeniz Gerekenler
Alkollü kaza yapanlar tazminatsız işte kovulabilecek!
Alkollü kaza yapanlar tazminatsız işte kovulabilecek!
Erken emeklilik için önemli düzeleme 
Erken emeklilik için önemli düzeleme 
Tekstil sektörünün öncüsü OTİAD 20. yılını kutluyor...
Tekstil sektörünün öncüsü OTİAD 20. yılını kutluyor...
En İyi Forex Şirketi Hangisi ? Forex Şirketi Nasıl Seçilir ?
En İyi Forex Şirketi Hangisi ? Forex Şirketi Nasıl Seçilir ?
Otogaza 6 kuruş zam geldi
Otogaza 6 kuruş zam geldi
20 milyon araç kaçak geçiş yaptı, bakanlık kolları sıvadı
20 milyon araç kaçak geçiş yaptı, bakanlık kolları sıvadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort