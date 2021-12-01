FED ana gündeme yerleşti | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten

Yeni koronavirüs varyantı olan Omicron’un Aralık ayının ana gündem maddesi olacağını belirtmiştik. Omicron’un varlığı öncesinde Aralık ayı için temel risk, FED’in yükselen enflasyonist baskılar karşısında varlık alım programını daha erken sonlandırması ve 2022’de faiz artırmasıydı. FED’in Kasım ayı toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltımının gelecek verilere göre daha hızlı sonlandırılması üyeler tarafından istenmişti. FED Başkanı Powell dün Senato’da yaptığı konuşmada FED’in güçlü büyüme ve enflasyonda yaşanan artış karşısında 15 Aralık’ta faiz kararı toplantısında daha hızlı varlık alımının sonlanmasını tartışacaklarını söyledi. Powell, 2022’nin ilk yarısında sonlandırmayı planladıkları varlık alım programını bir kaç ay daha erken tamamlamanın uygun olacağını öngördü. FED Başkanı Powell dün sadece varlık alımı programından erken çıkışın sinyalini vermedi, faiz artırımının da sinyalini verdi. Powell, "Enflasyondaki geçici kelimesini artık kullanımdan kaldırmanın vakti geldi" diyerek kalıcı yüksek enflasyon riskini kabul etti. Piyasalar artık FED’in daha erken varlık alımını azaltıp, 2022’de 2 yerine 3 faiz artımını yapmasını bekleyecekler. 15 Aralık FED toplantısında FED üyelerinin enflasyon ve faiz tahminleri, gelecek yıl piyasa faiz tahminlerini şekillendirecek.

Dolar/TL için zorlayıcı koşullar. FED’in enflasyonist riskler nedeniyle teşvikleri daha erken çekecek olması; gelişmekte olan merkez bankalarının daha hızlı faiz artırmasına, gelişmiş merkez bankalarının ise para politikalarını gözden geçirmesine neden olacaktır. Türkiye yüksek negatif reel faiz verirken, diğer ülkelerin faiz artırması TL’de kırılganlığı artıracaktır. 13.50 zirvesinin kırılmasıyla, 13.94 ve 14 dirençlerine yönelebiliriz.

. Bankacılık endeksi 20 günlük hareketli ortalamasına geriledi ve dün bu ortalamadan gelen tepkiler oldukça zayıf kaldı. Bankalarda yaşanan zayıflığa karşın BIST100 Cuma günkü kayıplarını geri aldı ama 1819 direnci geçilemedi. Bugünde günlük destek seviyelerimiz 1790 ve 1782, direnç seviyelerimiz 1819 ve 1829 seviyeleridir. Bankacılık endeksi yön konusunda belirleyici olacaktır.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Cuma günkü düşüş sonrasında gelen tepki hareketi zayıflayarak devam ediyor, yardımcı indikatörlerin geriliyor olması bu tepkinin satışla sonlanabileceğini gösteriyor. 1965’de bulunan kırmızı ortama desteğinin kırılması durumunda 1944 ve 1915 destekleri takip edilecektir. 1915 ana desteği kırılırsa ana trend düzeltmesi başlayabilir. 2000 ve 2030 direnç noktalarıdır.

Aralık vadeli Dolar/TL. Dün, 13.1950 direncinin kırılması halinde 13.73’de bulunan zirvesini yeniden hedeflenebileceğini belirtmiştik. Seans içi ortalamalarından destek alan kontrat 13.73’de bulunan zirve seviyesini kırması durumunda 13.90-14.00 aralığına ulaşabilir. 13.49 ve 13.40 destek seviyemizdir.