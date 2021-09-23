FED'in ardından gözler Merkez'e çevrildi

Çekirdek PCE tahminini hem 2022 hem de 2023 için sınırlı şekilde yukarı revize eden Fed faiz artırımı tahminlerini de yukarı çekti. Buna göre 2022 yılında faiz artırımı bekleyen ve beklemeyen üye sayıları eşitlenirken 2023 yılı tahminleri ise 3 ya da 4 faiz artırımı görebileceğimize işaret ediyor. Tahvil alımları ile ilgili açıklamalar piyasa beklentisine paralel olsa da özellikle projeksiyonlardaki revizyonların çok daha şahin olduğunu söyleyebiliriz. Fed’in ekonomiye verdiği desteği azaltmaya henüz hazır olmaması ise varlık fiyatlarına genel hatlarıyla pozitif yansıyor.

Fed toplantısının geride kalması ile bugün ise gözler TCMB’nin saat 14.00’te sonuçlanacak PPK toplantısında olacak. Ağustos ayında enflasyon yıllık bazda %19,25 seviyesine ulaşarak politika faizinin üzerine yükselmesi Merkez Bankası’nın daha fazla sıkılaştırma yapması gerektiğine yönelik bir algı da yarattı. Ancak bankanın faiz artırımı seçeneğini kullanmayacağını düşündüğümüzden çekirdek enflasyondaki göreceli olumlu görünümü öne çıkartacağını ve gıda fiyatlarındaki artışın geçici olacağı söylemini kullanabileceğini tahmin ediyoruz.

Faiz indirimleri açısından baktığımızda ise genel hatlarıyla enflasyonun görünümünün bu yıl faiz indirimi için çok fazla imkân vermeyeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle Eylül toplantısında da faizlerde değişiklik beklemiyoruz. Ancak geçen hafta TCMB’den gelen çekirdek enflasyon vurgusunu göz önünde bulundurduğumuzda bugünkü toplantıda özellikle mesaj cümlelerinde değişiklik olup olmayacağını izleyeceğiz. Eğer söylemlerde değişiklik görmeye başlarsak bu durum bankanın ölçülü faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik bir algı yaratabilir.

Bir süredir kurda 8,68’in teknik açıdan önemli bir nokta olduğuna ve bu seviyenin altındaki rakamların 8,60’a doğru eğilime kapı araladığına dikkat çekiyoruz. Bu beklentimize paralel olarak USD/TL’nin dün 8,60-8,68 bandında hareket ettiğini gördük. Ancak 8,60 aşağı yönlü kırılmadan kurda teknik görünümün değişmeyeceğini düşünmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla mevcut şartlar bant hareketinin korunduğuna işaret ediyor. Zıt tarafta ise 8,68’in aşılması teknik görünümün bozulmasına neden olabilir. Bugün TCMB’nin PPK toplantısında atacağı adım ve vereceği mesajların kurun görünümünde belirleyici olacağını tahmin ediyoruz. Bu noktada, faiz oranları piyasa beklentisine paralel olarak sabit tutulsa bile mesaj cümlelerinde değişiklik olup olmayacağının önem derecesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Borsa İstanbul yeniden 1400 puanın üzerinde. Fed toplantısı öncesinde kapanışa doğru güç kazanan BIST-100 endeksinde günü teknik açıdan önemli olduğunu düşündüğümüz 1400 puanın üzerinde yaptı. Bu seviyenin üzerinde kalınmasının kısa vadede daha güçlü bir eğilim oluşmasına katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Böyle bir senaryoda yukarıda 1420, 1435 ve 1445 seviyeleri hedefe dönüşebilir. Aşağıda ise 1400, 1388 ve 1370 puanları önemli bulmaya devam ediyoruz. Özellikle saat 14.00’te açıklanacak PPK kararlarının hisse senetlerinin performansına doğrudan etki etmesini beklerken hareketliliğin de yüksek seyredeceğini tahmin ediyoruz.

BIST-30 EKİM VADELİ VİOP KONTRATI

Trend desteğine geri çekilen Ekim vadeli kontratın yukarı yönlü tepki vererek 1515 puanın üzerinde kapanış yapmasının kısa vadeli görünümü iyileştirdiğini söyleyebiliriz. Bu bölgede kalındıkça yukarıda 1545 ve 1567 seviyeleri takip edilebilir. Aşağıda ise 1515, 1507 ve 1492 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

USD/TL EYLÜL VADELİ VİOP KONTRATI

Son iki işlem gününde daha ılımlı bir tablo sergileyen Eylül vadeli kontratta volatilitenin de azaldığını görüyoruz. Volatilitenin azalmasına bağlı olarak takip ettiğimiz teknik seviyeler ise değişmiş değil. Bu kapsamda yukarıda 8,7700 ve 8,8500 aşağıda ise 8,6100 ve 8,4800 seviyelerini takip etmeyi sürdürüyoruz.

KAYNAK : ÜNLÜ & Co Günlük Bülten U-Comment 23.09.2021