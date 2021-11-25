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FED Taperingden önce faiz konuşması

ABD’de dün birbirinden önemli ve bir o kadar karmaşık veriler açıklandı. Dayanıklı tüketim malları siparişleri, büyüme revize rakamları beklentilerin altında kalırken; kişisel gelir, kişisel harcamalar,

25 Kasım 2021 Perşembe 09:55
FED Taperingden önce faiz konuşması

FED Taperingden önce faiz konuşması | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten

Michigan Tüketici Güven Endeks’i beklentilerin üzerinde ve PCE Core Endeks’i beklentiler düzeyinde gelişti. Dün ayrıca merakla beklenen FED toplantı tutanakları açıklandı. FED’den birçok üye, enflasyonun Komite’nin hedefleri ile tutarlı seviyelerden daha yüksek seyretmeye devam etmesi halinde, Komite'nin varlık alım hızını ve FED faiz  hedef aralığını önceden öngörülenden daha erken ayarlamaya hazır olması konusunda anlaştılar. 14-15 Aralık’ta gerçekleşecek FED toplantısı, üyelerin enflasyon ve faiz tahminlerini açıklayacağı toplantıdır. Güçlü enflasyon ve istihdam verileri artık FED’in varlık alımı azaltımını hızlandırıp, faiz artırımını erkene çekebileceği şeklinde piyasalarca yorumlanabilir.

Dolar/TL’de başka bir tarihi gün. Dolar/TL dün açılıştan itibaren gelen satışlar ile bir önceki günlük rekor yükselişinin %90’nını geri verdi. BAE ile Türkiye Merkez Bankaları arasında imzalanan mutabakat, ek swap anlaşması yapılacağına yönelik haberler Türk Lirasını destekledi.  Dolar endeksi ise güçlü ekonomik veriler ve FED Kasım ayı toplantı tutanakları ile güçlenmesini sürdürdü. Şükran günü nedeniyle bugün ABD piyasalarının kapalı olması, kurda son iki günlük volatilitenin düşmesini sağlayabilir. Dolar/TL’de 11.87 ara, 11.70 ana desteğimiz, 12.22 ise direnç seviyesidir. 

BIST100 haftayı bu seviyelerden yatay kapatabilir. Kur ve faizde yaşanan oynaklık bir gün önce bankacılık sektörünün %3 düşmesine neden olmuştu, dün kurların geri gelmesi ile bankacılık sektörü önceki günkü düşüşün %1.95’ini geri aldı. TL’nin değer kazanması, gün içerisinde döviz cinsi geliri olan sınai şirketlerde volatiliteye neden oldu. ABD’nin bugün kapalı olması yabancı ilgisini ve işlem hacmini düşürebilir. Bugün açılış itibariyle 1816’da zorlanma olursa 1777’de yükselen kanal desteğine doğru bir kar realizasyonu gerçekleşebilir. 1816 üzerinde güçlü bir açılış ve destek bulunması durumunda 1834 ve 1846 dirençlerine yönelim sağlanır.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Üçgen formasyonu şeklinde sıkışma dün yukarı yönde kırıldı. 1994 desteğinin üzerinde kalındığı sürece devam formasyonun hedef noktası 2086’dan yükselen kanal direnci  olacaktır. 1994 desteğinin kırılması, kırmızı ortalama ile paralel yükselen trend desteği olan 1953’e kar realizasyonuna yol açar.

Aralık vadeli Dolar/TL.  Dün önceki günkü sert yükselişin %78.6’sı geri verildi, yükselen kanal desteği ile mavi ortalamanın geçtiği 11.95’e geriledikten sonra gelen tepki alımları ile 12.3281-12.5958 bandından gün tamamlandı. Geri çekilme sonrasında dip noktadan gelen alımları ile gün içi düşen trendin kırılması kar realizasyonun kapanış itibariyle sona erdiğini gösteriyor. 12.3281 desteğinin üzerinde güçlenmesi sonrasında 12.5958 direnci kırılabilir.

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FEDInfo
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