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Fenerbahçe Kalamış Marina'ya Kadıköy Belediyesi talip oldu

1985 yılında Kadıköy Belediyesi'nin kendi imkanları ile yaptığı Türkiye'nin ilk yat limanlarından Kalamış Yelken Kulübü'ne özelleştirme sürecinde sürpriz talip geldi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:17
Fenerbahçe Kalamış Marina'ya Kadıköy Belediyesi talip oldu

Fenerbahçe Kalamış Marina'ya Kadıköy Belediyesi talip oldu

Türkiye'nin ilk yat limanları arasında yer alan ve Kadıköy Belediyesi tarafından 1985 yılnda yapılan Kalamış Marina'nın özelleştirilmesinde, limanın ilk sahibi Kadıköy Belediyesi talip oldu.

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için 10 yıl önce alınan özelleştirme kararı süreci devam ederken, 21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalamış Yelken Kulübü için de özelleştirme kararı alındı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı alınan bu karara sert tepki gösterdi.

1 METRE KARE DAHA BETONA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Kalamış Yelken Kulübü için alınan özelleştirme kararına sert tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz. 1 metre kare daha betona tahammülümüz yok.” dedi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Fenerbahçe Dalyan yöresi ile Bostancı arası sahil dolgu alanı yeşil alan, yol ve rekreasyon alanı olarak kullanılmak amacıyla 1985 yılında belediyemize tahsis edilmiş ve bugünkü karşılığı 150 milyon TL olan inşaat belediyemizce yapılarak 1988 yılında yat limanı olarak işletmeye açılmıştır. Ancak,  1992 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün aldığı bir kararla, başkanlığımıza olan tahsis kaldırılmıştır. Biz bugün, kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak buraya yeniden talibiz. Yarın Kadıköylülerle beraber biz buranın işletmesine, mevcut halini koruyarak, bir metrekare ek inşaat yapmayarak talibiz. Kamunun kamuya devri çok rahat şekilde olabilir. Eğer niyetleri varsa, Kadıköylülerin seçtiği yönetime emanet etmek üzere burayı Kadıköy Belediyesi’ne verebilirler. Biz herhangi bir inşaat yapmadan, mevcut alanı yenileyerek, burayı günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlayarak, hatta mevcut alandan yeşil alan yaratmak şartıyla buraya talibiz. Tüm dünya yeşil alanlara, sosyal alanlara daha fazla yer açarken, biz elimizdeki bu alanı birilerine devrediyoruz. Bunu çok iyi anlatıp, doğru bir zeminde savunmamız gerekiyor. Kadıköy Belediyesi tüm paydaşlarla ortak çalışmaya hazır. Bunu doğru bir şekilde anlatabilirsek, bu pandemi koşullarında bu yapılanın yanlış olduğunu gösterebilirsek inanıyorum ki Kadıköylünün gücüyle beraber, ‘geleceğimizi çalma operasyonundan’ vazgeçecekler. Yargı umarım özgür iradesi ile karar verir.”

KADIKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILMIŞTI 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 16.12.1985 tarih ve 3121-40447/467768 sayılı yazısı ile; Fenerbahçe Dalyan yöresi ile Bostancı arası sahil dolgu alanı, Yeşil alan, Yol ve Rekreasyon alanı olarak kullanılmak amacıyla Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmiş; yaklaşık 103.100,00 m2 büyüklüğündeki marinanın tüm inşaatı Kadıköy Belediyesi tarafında yapılarak kullanıma açılmıştır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 20.03.1992 tarih ve Şb.3202-2301/11052 sayılı yazısı ile; belediyeye olan tahsis kaldırılmıştır. Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 01.08.2011 tarih ve 4918 sayılı yazısı ile; söz konusu alanın 01.04.2011 tarih ve 27892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ÖYK'nın 07.03.2011 tarih ve 2011/17 sayılı kararı ile Özelleştirme kapsamına ve programına alındığı bildirilmiştir.
 

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Kalamış MarinaFenerbahçeKadıköyKadıköy Belediyesi
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