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Feribot ücretlerine "Garantili geçiş" zammı

Garantili geçiş sayıları, beklenenin çok altında kalan 1915 Çanakkale Köprüsü yüzünden vatandaşların yoğun olarak kullandığı feribotlara rekor zam geldi.

21 Nisan 2022 Perşembe 10:15
Feribot ücretlerine "Garantili geçiş" zammı

Feribot ücretlerine "Garantili geçiş" zam


Araç sahiplerine yıllardır ekonomik geçiş sağlayan feribotlara, geçiş garantisi verilen Çanakkale köprüsü açığını kapatmanın yolu zam yapalarak çözülecek


1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasından bir ay sonra Çanakkale'de boğaz hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ firması feribot ücretlerine yüzde 42 ile yüzde 117 arasında değişen oranda zam yaptı.


1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından feribot seferlerini azaltarak kamuoyunda tepki alan GESTAŞ firması tepkilerinin ardından geri adım atarak seferlerini eski sayısına yükseltmişti. GESTAŞ firması, köprü açılışından bir ay sonra ise bu kez feribot ücret tarifelerine zam yaptı.

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Firmanın sitesinde yer alan fiyat bilgilerine göre, 6.50 TL olan yolcu ücreti 10 TL'ye, 25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL'ye, 95 TL olan otomobil geçiş ücreti 135 TL'ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL'den 295 TL'ye, TIR geçiş ücreti ise 265 TL' den 400 TL'ye yükseltildi.

Öte yandan günlük 45 bin araç garantili 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılmış ve geçiş ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “200 liracık” olarak açıklanmıştı.

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