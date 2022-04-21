Feribot ücretlerine "Garantili geçiş" zammı



Araç sahiplerine yıllardır ekonomik geçiş sağlayan feribotlara, geçiş garantisi verilen Çanakkale köprüsü açığını kapatmanın yolu zam yapalarak çözülecek



1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasından bir ay sonra Çanakkale'de boğaz hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ firması feribot ücretlerine yüzde 42 ile yüzde 117 arasında değişen oranda zam yaptı.

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'nün açılmasının ardından feribot seferlerini azaltarak kamuoyunda tepki alan GESTAŞ firması tepkilerinin ardından geri adım atarak seferlerini eski sayısına yükseltmişti. GESTAŞ firması, köprü açılışından bir ay sonra ise bu kez feribot ücret tarifelerine zam yaptı.

Firmanın sitesinde yer alan fiyat bilgilerine göre, 6.50 TL olan yolcu ücreti 10 TL'ye, 25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL'ye, 95 TL olan otomobil geçiş ücreti 135 TL'ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL'den 295 TL'ye, TIR geçiş ücreti ise 265 TL' den 400 TL'ye yükseltildi.

Öte yandan günlük 45 bin araç garantili 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılmış ve geçiş ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “200 liracık” olarak açıklanmıştı.