Fersan | 4 yıl içinde tüm ambalajları geri dönüştürülebilecek



2025 yılına kadar Fersan’ın tüm ambalajları yüzde 100 geri dönüştürülebilir olacak

Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, "Gelecek nesillerin mevcut yaşam döngüsünü devam ettirebilmesi için faaliyetlerini insan saygılı doğaya duyarlı bir şekilde yürüttüklerini ve Fersan’ın 2025 yılına kadar tüm ambalajlarının yüzde 100 geri dönüştürülebilir olacağını belirtti.

Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, insan, doğa ve bölgesellik temelinde ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttükleri sürdürülebilirlik çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade etti ve "Dünya 1984 yılında Ozon tabakasında bulunan delik ile tanıştığından beri sera gazı emisyonlarının somut olumsuz etkilerini gördü. Günden güne sıcaklık değişikliklerinin gözle görülür hale gelmesi de iklim değişikliğinin bir sorun olarak ortaya çıktığını gözler önüne serdi. Buradan hareketle üstümüze düşen sorumluluğu alıyor ve tüm operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan ya da kaynaklanabilecek etkilerimizi gözeterek dünyayı daha sürdürülebilir bir hale getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

İklim değişikliğiyle ilgili harekete geçiyoruz

Sadece birkaç küçük değişiklikle büyük bir fark yaratılabilir

Güven, "2019’da Sürdürülebilirlik birimimiz oluşturuldu. Sürdürülebilirlik vizyon ve misyon belirleme çalışmaları başlatıldı. Herkes iklim değişikliğini vurguluyor, biz ise harekete geçiyoruz. Bu doğrultuda Fersan ambalajlarının çevreye olan etkisini azaltmak için sürekli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Etkimizi sıfırlamamız mümkün değil fakat şirket olarak olumsuz etkimizi azaltma gayreti içindeyiz. Ambalajlarımızın sorumluluğunu üstlenerek 2025 yılına kadar tüm ambalajlarımızın yüzde 100’ünün geri dönüştürülebilir olması için çalışmalar yürütüyoruz. "Dönüşüm kaynağında başlar" diyerek ürünlerimizin tasarım aşamasında sürdürülebilirlik bilincimizle hareket ediyoruz. Bu çerçevede 2021 yılında piyasaya sürdüğümüz sirkeli içeceklerimizi geri dönüştürülebilen metal kutularda tüketicilerimize sunduk. Sürdürülebilirliğe giden yolda, ambalajımızı sürekli olarak daha çevre dostu hale getirme konusunda kendimize apaçık bir hedef belirledik. Hala yüzde 100 çevre dostu "mükemmel" bir paketleme çözümü olmadığının farkındayız, ancak küçük adımlar da çevreyi rahatlatmaya yardımcı oluyor. CO2 emisyonlarını nerede önleyebileceğimizi ve azaltabileceğimizi belirlemek için 2019'dan beri değer zincirindeki her adımı analiz ediyoruz. Bu sayede tüm üretim süreçlerimizde hangi üretim adımlarında ne kadar CO2 üretildiğini belirleme çalışmalarımız da devam etmektedir.

Tamamen CO2 emisyonu olmadan ürünlerimizi tarladan üretime süpermarkete getirmemiz mümkün değil. Ortaya çıkan emisyonların sorumluluğunu üstlenmekten ve onları iklim koruma projeleri ile dengelemekten mutluluk duyuyoruz. Öte yandan sadece birkaç küçük değişiklikle büyük bir fark yaratabilir ve iklimin korunmasına katkıda bulunabiliriz. Alışveriş yaparken iklime dikkat etmek artık o kadar zor değil. Meyve ve sebzeler artık plastik ambalajsız olarak temin edilebilmekte ve diğer birçok gıda ambalajsız olarak satın alınabilmektedir" şeklinde konuştu.



Fersan Hakkında: 1978’den beri üretim faaliyetleri gösteren köklü bir şirket olarak Fersan, ürünlerinin imalatı sırasında gıda güvenliği ve kaliteyi ön planda tutarak güçlü tedarik zinciriyle ürünlerin doğallığını gözetmektedir. Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla, sözleşmeli tarım yaptıkları çiftçilerine verdiği eğitimler ve periyodik olarak tarlalara gerçekleştirilen kontroller ile ürünlerini tohumdan pakete kadar takip ederek doğallıklarını izleyebilmektedir. Fersan, Almanya önde olmak üzere Avrupa Birliği, ABD, Türki Cumhuriyetleri, Arap ülkeleri, Avustralya, Rusya, Japonya, İsrail, gibi yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçekleştirmekte ve her geçen yıl ülke sayısını artırmaktadır.

