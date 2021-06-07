Fersan | 4 yıl içinde tüm ambalajları geri dönüştürülebilecek

2025 yılına kadar Fersan’ın tüm ambalajları yüzde 100 geri dönüştürülebilir olacak
Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, "Gelecek nesillerin mevcut yaşam döngüsünü devam ettirebilmesi için faaliyetlerini insan saygılı doğaya duyarlı bir şekilde yürüttüklerini ve Fersan’ın 2025 yılına kadar tüm ambalajlarının yüzde 100 geri dönüştürülebilir olacağını belirtti.
Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, insan, doğa ve bölgesellik temelinde ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttükleri sürdürülebilirlik çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade etti ve "Dünya 1984 yılında Ozon tabakasında bulunan delik ile tanıştığından beri sera gazı emisyonlarının somut olumsuz etkilerini gördü. Günden güne sıcaklık değişikliklerinin gözle görülür hale gelmesi de iklim değişikliğinin bir sorun olarak ortaya çıktığını gözler önüne serdi. Buradan hareketle üstümüze düşen sorumluluğu alıyor ve tüm operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan ya da kaynaklanabilecek etkilerimizi gözeterek dünyayı daha sürdürülebilir bir hale getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.
İklim değişikliğiyle ilgili harekete geçiyoruz
Sadece birkaç küçük değişiklikle büyük bir fark yaratılabilir
Tamamen CO2 emisyonu olmadan ürünlerimizi tarladan üretime süpermarkete getirmemiz mümkün değil. Ortaya çıkan emisyonların sorumluluğunu üstlenmekten ve onları iklim koruma projeleri ile dengelemekten mutluluk duyuyoruz. Öte yandan sadece birkaç küçük değişiklikle büyük bir fark yaratabilir ve iklimin korunmasına katkıda bulunabiliriz. Alışveriş yaparken iklime dikkat etmek artık o kadar zor değil. Meyve ve sebzeler artık plastik ambalajsız olarak temin edilebilmekte ve diğer birçok gıda ambalajsız olarak satın alınabilmektedir" şeklinde konuştu.
Fersan Hakkında: 1978’den beri üretim faaliyetleri gösteren köklü bir şirket olarak Fersan, ürünlerinin imalatı sırasında gıda güvenliği ve kaliteyi ön planda tutarak güçlü tedarik zinciriyle ürünlerin doğallığını gözetmektedir. Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla, sözleşmeli tarım yaptıkları çiftçilerine verdiği eğitimler ve periyodik olarak tarlalara gerçekleştirilen kontroller ile ürünlerini tohumdan pakete kadar takip ederek doğallıklarını izleyebilmektedir. Fersan, Almanya önde olmak üzere Avrupa Birliği, ABD, Türki Cumhuriyetleri, Arap ülkeleri, Avustralya, Rusya, Japonya, İsrail, gibi yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçekleştirmekte ve her geçen yıl ülke sayısını artırmaktadır.