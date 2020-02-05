FESPA Eurasia, 2020’de rekor tazeleyecek

Avrasya Bölgesi’nin lider baskı fuarı FESPA Eurasia, bu yıl 3-6 Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde baskı dünyasını sekizinci kez bir araya getirecek. 2019 yılını rekor katılım ve ziyaretçi sayısıyla tamamlayan FESPA Eurasia, 2020 yılında da rekor tazeleyecek

Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasının tüm yeniliklerinin bir arada sergilendiği Avrasya’nın en büyük fuarı FESPA Eurasia için hazırlıklar şimdiden başladı. FESPA Eurasia 2020, 3-6 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde baskı dünyasını sekizinci kez bir araya getirecek.,

2019’da rekor kırmıştı

Sektörün bütün yıl heyecanla beklediği FESPA Eurasia 2019, 5-8 Aralık tarihleri arasında 120 katılımcı ve 500’den fazla markanın katılımıyla birlikte 10 bini aşan ziyaretçiye ev sahipliği yaparak yeni bir rekor kırmıştı. FESPA Eurasia Fuar Müdürü Betül Binici, 2020 yılında da hem katılım hem de ziyaretçi sayısında artış kaydederek rekoru tazeleyeceklerini söyledi.

Türkiye’nin sektör liderleri ve küresel markalardan oluşan markalar, en yeni teknolojilerini ve uygulamalarını bu yıl da FESPA Eurasia’da sergileyecek. Yerli katılımcılar bölge ülkelere açılma ve uluslararası müşterilere ulaşma imkanına kavuşurken iç piyasa da canlanacak.

FESPA Eurasia 2020, baskı ve endüstriyel reklam dünyasının trendleri takip edebilme potansiyelini artırarak yeni işler yaratabilmesini hedefliyor. Geniş format dijital baskı, serigrafi baskı, tekstil baskı ve endüstriyel reklama dair yeni ürünler ve teknolojilerin sergileneceği FESPA Eurasia 2020, 3-6 Aralık tarihlerinde Avrasya bölgesini İstanbul’da buluşturacak.

FESPA Eurasia hakkında:

Global baskı federasyonu FESPA ve ARED (Açıkhava Reklamcıları Derneği) ortaklığıyla kurulan FESPA Eurasia, ilk fuarını 2013 yılında gerçekleştirdi. 2013 yılından bu yana toplam 7 fuar gerçekleştiren FESPA Eurasia, 2020’de 3-6 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde baskı dünyasını bir araya getirecek.