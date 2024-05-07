Fibabanka ile Trendyol’da Ticari Kredi Dönemi Başlıyor

Fibabanka, iş ortaklıklarına alanının güçlü oyuncularıyla devam ediyor. Fibabanka’nın Trendyol ile yaptığı yeni iş birliği ile Trendyol satıcıları, nakit ihtiyaçları için anında ticari kredi kullanabiliyorlar. Trendyol satıcıları, kullandıkları satıcı paneli üzerinden Fibabanka’ya ticari kredi başvurusu yapabiliyor, limitlerini ilgili panelde görüntüleyebiliyor ve diledikleri an Fibabanka Kurumsal Mobil’den Görüntülü Bankacılık ile banka müşterisi olarak, Kurumsal Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları üzerinden kredilerini kullanabiliyorlar. Fibabanka müşterisi olsun ya da olmasın tüm Trendyol satıcıları, şubeye gitmelerine gerek kalmadan, Trendyol üzerinden anında kredi başvurusu yapabiliyor. Bu uygulamadan şahıs işletmeleri ve tek yetkili limited şirketleri faydalanabiliyor.

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu; “Fibabanka olarak, teknoloji yatırımlarımız ve bankacılık tecrübemizin gücünden faydalanarak hayata geçirdiğimiz finansal çözümlerimiz kapsamında iş ortaklıklarımıza Trendyol’u da dahil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından ticari işletmelere limit bilgisi verebilen ve uygulama üzerinden anında kredi kullandırabilen tek bankayız. Ticari müşterilerimize uçtan uca dijital kredi çözümlerimiz ile ihtiyaç duydukları işletme finansmanını sağlayarak sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz.”