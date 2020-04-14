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Filli Boya’nın ekibi ısı yalıtımı için yollara düştü

Filli Boya Isı Kaybı Ölçüm Ekipleri, ölçüm sonuçları doğrultusunda binalara özel raporlar hazırladı.

14 Nisan 2020 Salı 08:16
Filli Boya’nın ekibi ısı yalıtımı için yollara düştü

Filli Boya’nın ekibi ısı yalıtımı için yollara düştü


Türkiye’de 40’ın üzerinde şehri gezerek 50 bin binada termal kameralar ile ücretsiz çekim yaparak binaların ısı yalıtım ihtiyaçlarını tespit eden Filli Boya Isı Kaybı Ölçüm Ekibi, tasarruflu ve konforlu yaşamın ipuçlarını bina sakinleri ile paylaştı.

Enerjinin daha verimli kullanılması amacıyla Türkiye’de 40’ın üzerinde şehri gezerek termal kameralar ile ücretsiz olarak binalardaki ısı kayıplarını tespit eden Filli Boya Isı Kaybı Ölçüm Ekipleri, ölçüm sonuçları doğrultusunda binalara özel raporlar hazırladı. Proje kapsamında yaklaşık 50.000 binada termal çekim yaparak raporlarını bina yönetimlerine aktaran ekipler, bina sakinlerinin evlerinde konforlu, sağlıklı ve tasarruflu bir yaşama alanına sahip olması için en uygun ısı yalıtım sistem çözümlerini sundu.

Doğru yapılmış bir ısı yalıtımı, yani mantolama uygulaması ile hem kış hem de yaz aylarında ısıtma ve soğutma amaçlı harcamaları yarı yarıya azaltmak mümkün. Isı yalıtımı ile evlerde ısı odalar içerisinde dengeli bir şekilde dağılırken, bu sayede rutubet ve küf gibi sağlıksız sorunlar oluşmaz, tüketicilerin sağlıklı, mutlu ve güvenli binalarda yaşayabilmesi sağlanıyor.

Filli Boya Isı Kaybı Ölçüm Ekipleri, ısı yalıtımının sunmuş olduğu tüm bu faydaları ev sahiplerine aktararak, ısı yalıtımı konusunda ülkemizdeki bilinçlenmeye de önemli bir katkı sağladı.

Yalıtım Sektörü Özel Katkı Ödülü’nü Kazandı

2003 yılından bu yana 175 milyon metrekare üzerinde Isı Yalıtım uygulanmasını sağlayarak sektörüne yön veren Filli Boya, Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2019’da Isı Kaybı Ölçüm Ekibi uygulaması ise Yalıtım Sektörüne Katkı Özel Ödülü’ne de layık görüldü.

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