Finansal teknoloji sektöründe dev satın alma iyzico, Paynet’i satın alıyor

Türkiye’de 120 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sunan, milyonlarca son kullanıcıya sahip yerli girişim iyzico, Türk finansal teknoloji şirketi Paynet’i 87 milyon Amerikan dolarına Arena Bilgisayar’dan satın almak için imzaları attı. Ülkemiz teknoloji sektöründe iki Türk şirketi arasında gerçekleştirilen en büyük satın almalardan biri olma özelliğini de taşıyan bu anlaşma, iyzico’nun Türkiye pazarındaki konumunu sağlamlaştırarak Türkiye finansal teknoloji pazarının büyümesi ve gelişmesinde de büyük rol oynayacak.

Türkiye’nin başarılı ve öncü finansal teknoloji şirketi iyzico, bayi ağı kanalında tüm kredi kartına taksitli tahsilat fikriyle tohumları atılan Paynet’i Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden olan Arena Bilgisayar’dan satın alıyor.

120 binden fazla üye işyeri ve 6 milyon bireysel kullanıcısı ile iyzico, yenilikçi teknolojileriyle sahip olduğu zengin ürün portföyüne Paynet’in B2B ve B2B2C ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini ekleyerek, üye iş yerlerinin büyümelerindeki yol arkadaşlığını daha da güçlendireceğini belirtiyor.



Ödemeler dünyasına 2013 yılında yeni bir soluk kazandıran ve finansal teknoloji sektörünün büyümesinde önemli rol oynayan iyzico’nun CEO’su Orkun Saitoğlu; “Bu satın alma ile iyzico sunduğu ürün yelpazesini genişleterek rekabetçi finansal teknoloji sektörünün güçlü bir oyuncusu haline gelecek. Prosus’un küresel alanda sahip olduğu konumu ve hedeflerini de göz önüne alarak iyzico’nun 10.yılında orta vadeli bir strateji açıklamıştık. Bu stratejimiz ile üye iş yerlerimizin büyümesine rehberlik etme ve dijital dönüşüm süreçlerinde tamamlayıcı hizmetler sunmanın yanı sıra son kullanıcılar için de alışveriş deneyimini uçtan uca sahiplenip ödeme opsiyonlarını çeşitlendirmeyi hedefledik. Paynet ile attığımız bu güçlü adım ve onların B2B ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini iyzico bünyesine katmak, mevcut stratejimiz ışığında yaptığımız bir satın alma oldu. Finansal hizmetleri demokratikleştirmek ve herkes için erişilebilir kılma vizyonu ile yolumuza devam ediyoruz. iyzico bu vizyonu sürdürmeye ve Paynet satın almasıyla yarattığı sinerji ile de finansal teknoloji sektörüne liderlik etmeye devam edecek.’’



Paynet’in B2B ve B2B2C alanında Türkiye’nin öncü finansal teknoloji şirketi haline gelmesini sağlayan iş modelini geliştiren ve gerekli organizasyonu kuran Arena Grup CEO’su Serkan Çelik; “Öncelikle Arena Grubu olarak, teknoloji sektöründe Türk girişimciler tarafından kurulmuş iki Türk şirketi arasındaki en büyük satın alma işlemini iyzico gibi saygın bir kuruluş ile birlikte gerçekleştirmiş olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. Paynet’i sektörede özel kılan en önemli kabiliyeti B2B ve B2B2C alanındaki uzmanlığı ve tecrübesidir. Paynet, kendi sektörlerinin devleri olan büyük şirketler ile onların KOBİ iş ortakları ve bu iş ortakları ile son kullanıcı tüketiciler arasında hem sanal hem de fiziksel dünyada gerçekleşen her türlü ödeme ve diğer finansal işlemleri tek bir platform üzerinde dijitalleştirmektedir. Bu dijitalleştirme hizmetini birbirlerinden çok farklı sektör ve iş modellerinde faaliyet gösteren müşterilerimiz için zaman ve fiziksel mekan sınırlamaları olmaksızın gerçekleştirebilmek ve bunu olabilecek en gelişmiş teknolojik çözümler ile hızlı ve düşük maliyetle sağlamak Paynet’in en büyük başarısıdır. iyzico’nun B2C ve Paynet’in B2B ve B2B2C alanlarındaki tecrübelerinin ve teknolojik kabiliyetlerinin birleşmesi ile ortaya çıkacak Finansal Teknoloji şirketinin Türkiye için dünya çapında bir başarı hikayesi yaratacağına olan inancımı belirtmek isterim.”

Hisse devirleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Rekabet Kurulu onayları dahil gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve Satın Alma Sözleşmesinde yer alan koşulların karşılıklı olarak yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır. Bu işlemde Paynet ve Arena’nın münhasır finansal danışmanlığını Odin Financial Advisors üstlenmiştir.