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Finfree, Türk hisselerine erişimi herkese açtı

 Borsada yatırım sürecinin tamamını mobile taşıyan, yeni nesil yerli yatırım platformu Finfree, prosedürleri ortadan kaldırarak Türk hisselerine erişimi herkese açtı. Yatırımcılar artık sıra beklemeden dilediği anda borsada yatırım yapabilecek.

11 Ocak 2022 Salı 10:17
Finfree, Türk hisselerine erişimi herkese açtı

Finfree, Türk hisselerine erişimi herkese açtı

Türkiye’nin yeni nesil yatırım platformu Finfree, kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kendini güncellemeye devam ediyor. Platform, 5 Ocak itibarıyla Türk hisselerine erişim imkanını tüm yatırımcılara açtı. Başvuru anında kayıt alınıyor ve yatırımcılar artık sıra beklemeden diledikleri anda borsada yatırım yapabiliyor 

Borsada Türk hisselerine erişimi hem çok kolay hem de çok uygun hale getiren Finfree, Gedik Yatırım’ın sermaye piyasalarındaki uzun yıllara dayanan köklü birikiminden destek alıyor.

Senih Mete Dal: Yatırıma niyetli herkesi Finfreeye bekliyoruz”

Bugün yatırımcıların, yapacakları yatırımların riskini analiz edebilmek için doğru ve tarafsız bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirten Finfree Kurucu Ortağı Senih Mete Dal, “Finfree, en az 1 milyon milenyal yatırımcının ülkemize kazandırılması ve yatırımcıların finansal özgürlük yolculukları boyunca daha önce görülmemiş analiz, eğitim gibi pek çok özelliğiyle beraber, emin adımlarla ilerleyebilecekleri bir araç oluşturmak vizyonuyla yola çıktı. Yatırıma niyetli fakat borsa hakkında hiçbir bilgisi olmayan birisi bile, Finfree’de kısa bir süre içinde uygulamalı olarak en temel bilgileri öğrenip, parasını değerlendirebiliyor. Bugüne kadar 20 bin kullanıcımızın finansal okuryazarlık eğitimleri almasını sağladık. Önümüzdeki dönemde ise 300 bin kullanıcımızı daha finansal okuryazar yapmayı hedefliyoruz. Yatırıma niyetli herkesi Finfree’ye bekliyoruz” diye konuştu.

Finfree hakkında:

Finfree, kullanıcılarının kendi başına yatırım yapabilmesini sağlayan ve profesyoneller ile bilgi asimetrisini yok ederek yatırımı demokratikleştiren yeni nesil yatırım uygulaması olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar tecrübeli ya da tecrübesiz fark etmeksizin yatırım ihtiyaçlarına mobilden çözüm bulabiliyor, tamamen dijitalleşmiş yalın yatırım platformu deneyimine kavuşabiliyor. Finfree kullanıcılarına ücretsiz finansal veriler, ücretsiz portföy yönetimi, ücretsiz eğitim ve sermaye piyasalarına yalın erişim hizmetleri sunarak sınırları aşmayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Finfree
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