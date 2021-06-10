Fintechler KYC ile dijitalleşmenin bel kemiği haline gelecek

Fintech sektörü uzaktan kimlik doğrulama işlemlerinin yaygınlaşmasıyla giderek daha güçlü bir hale geliyor. Türkiye’de Mayıs 2021’de uygulamaya alınan KYC yönetmeliği fintech alanında fraudu ve kara para aklamayı önlemekle birlikte fintechlerin daha hızlı müşteri edinmelerini ve müşteri deneyimlerini iyileştirmelerini sağlıyor. Fintech şirketlerinden hizmet almak isteyen müşteriler dijital onboarding olarak da anılan dijital KYC işlemleri sayesinde sadece yüzlerini, bir kimlik belgesini ve kameralı bir dijital cihazı kullanarak dünyanın her yerinden bankacılık işlemlerine dakikalar içinde erişebiliyorlar. Fintechlerin yenilikçi, hızlı ve çevik yapılarıyla özdeşleşen bu süreçler küresel alanda ivme yakalayan sektörü dijitalleşmenin bel kemiği haline getiriyor.

Fintech sektöründe KYC giderek daha kritik hale geliyor

tarafından yayınlanan araştırma; 2017’de müşteri edinim sürelerinin yüzde 18 arttığı ve bir bankanın müşteri kabul sürecini tamamlamak için ortalama 24 gün harcadığını, müşterilerin yüzde 89'unun kötü bir katılım deneyimi yaşadığını hatta %13’ünün başka bir şirketi tercih ettiğini gösteriyor. Finans sektörüne yenilikçi ve çevik bir yaklaşım getirmekle ünlenen fintechlerin bu tür durumlarla karşılaşmamaları için KYC ve dijital onboarding süreçlerine bir an önce adapte olmaları kritik önem taşıyor.

AB’ye uyumluluk için risksiz bir KYC yönetimi şart

“Kara para aklamayı önleme gereksinimlerinin küresel olarak gelişmesi ve daha zorlu hale gelmesi de KYC’nin fintech sektöründeki önemini pekiştiriyor. Bu nedenle fintechlerin bu uyum yasalarını karşılayabilmeleri risksiz bir KYC yönetimine sahip olmaları gerekiyor.” diyen Identify Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar Ünsal: “KYC küresel hedefleri olan fintech sektörünün mutlaka adapte olması gereken bir süreç. Küresel arenada yer almak ve yeni AML kanunlarına en iyi şekilde uyum sağlamak için önemli avantajlar sunuyor. Örneğin güçlü bir KYC çözümü veritabanı yönetiminde insan kaynaklı hata potansiyelini en aza indiriyor. Böylece veritabanlarına karşı kontroller saniyeler içinde yapılabiliyor ve erişime izin verilmemesi gereken kişilere erişim otomatik olarak reddedilebiliyor. Öte yandan fintech kuruluşlarında kullanılan eski AML yazılımları uyum noktasında risk barındırıyor. KYC fintech sektöründe yeni AB Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı kurallarına tam uyum sağlanarak olası cezaları ortadan kaldırıyor. Tabii bu risklerin bertaraf edilmesi uzun vadede fintech şirketlerinin itibarını da destekliyor. Öte yandan uluslararası arenada faaliyet gösteren fintechlerin farklı sınır ötesi KYC standartlarından kaynaklanan karmaşıklıkları da doğru yönetmeleri gerekiyor.”

Fintech sektöründe önemi giderek artan KYC çözümlerinin Identify Türkiye gibi regülasyon ve teknoloji tecrübesine sahip yetkin şirketlerden almaları kritik bir öneme sahip. Zira regtech tecrübesine sahip olan Identify Türkiye; farklı ülkelerdeki AML düzenlemelerini yakından takip ederek KYC süreçlerinin bu değişikliğe uyum sağlamasını destekliyor. Diğer yandan AML yazılımlarının bu değişikliklere uymasını ve bunları yeterince yansıtmasını sağlayan çözümler sunuyor. Ayrıca şirketler birleştiğinde veya devralındığında da değişebilen KYC çerçevesine uyum sağlamaları için gerekli güncellemeleri yakından takip edip hızla uygulayabiliyor.