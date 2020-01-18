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Fırtınalı havalarda salep siparişleri 5 kat arttı

istegelsin’in Aralık ve Ocak aylarındaki siparişlere ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda sıcak içecek siparişleri dikkat çekici bir artış gösterdi.

18 Ocak 2020 Cumartesi 11:38
Fırtınalı havalarda salep siparişleri 5 kat arttı


Fırtınalı havalarda salep siparişleri 5 kat arttı

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’u etkisi altına alan soğuk hava, yağış ve fırtına herkesin ısınma ihtiyacıyla evlere kapanmasına neden oldu. istegelsin’in Aralık ve Ocak aylarındaki siparişlere ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda sıcak içecek siparişleri dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu dönemde en çok sipariş edilen gıdalar arasında sırasıyla salep, sıcak çikolata, kombucha çayı, tarçın, taze meyve suları ve C vitamini bakımından zengin meyveler yer aldı. Söz konusu aylarda meyve ve meyve suyu siparişinde yaklaşık 2 kat artış görüldü.

Kış ayları sıcak çay ve battaniye ikilisinin buluştuğu aylardır. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’u etkisi altına alan aşırı yağışlı, soğuk hava ve fırtına, neredeyse herkesi evlere hapsetti. Halk, ısınma ihtiyacıyla battaniye ve sıcak içeceklere yöneldi. İstegelsin’in Aralık ve Ocak aylarındaki tüketime ilişkin verileri de kışın bu gıdaların tercih edilme oranının yükseldiğini ortaya koyuyor.

En çok talebi salep aldı

İstegelsin’in Aralık - Ocak aylarında gerçekleştirilen satın almalara ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda salep yaklaşık 5 kat artışla en çok sipariş edilen gıdaların başında yer aldı. İstanbul’da en çok salep tüketen ilçeler ise Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir olarak belirlendi. Salebi, 2,5 kat artışla sıcak çikolata takip etti. Siparişleri 1,5 kat artan kombucha çayı ise üçüncü sırada yer aldı. Sıcak çikolata en çok Esenyurt’tan sipariş alırken onu Kadıköy ve Kartal izledi. İlk üçün ardından en çok tercih edilen gıdalar, sırasıyla tarçın, meyve suları, portakal, muz, zerdeçal ve mandalina oldu. Söz konusu aylarda meyve ve meyve suyu tüketiminde ise yaklaşık 2 kat artış yaşandı.İstanbul’da kış meyvelerini en çok tercih eden ilçe ise Kadıköy oldu.

Anahtar Kelimeler:
Salep
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