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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Ratings yayımladığı raporda Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirdiğini, görünümünü ise “negatif” olarak teyit ettiğini açıkladı.

09 Temmuz 2022 Cumartesi 11:04
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirdi, görünümünü ise “negatif” olarak teyit etti.

Bloomber HT'de yer alan habere göre Fitch’in yaptığı değerlendirmede kredi notunun düşürülmesine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Artan geriye dönük endeksleme riskleri, liranın ek değer kaybetmesi ve döviz kuru geçişkenliğinin hem hız hem de büyüklük olarak artması nedeniyle yörüngesi oldukça belirsizliğini koruyor. Fitch, hızlı kredi büyümesinin hızını azaltmaya yönelik seçici makroihtiyati politikaların ve daha sıkı sermaye akışı yönetimi önlemlerinin, makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri azaltmadığını düşünmektedir."

Fitch yayımladığı raporda, TCMB’nin politika faizini, hızla yükselen enflasyona, Ukrayna'daki savaşın emtia piyasaları üzerindeki etkisine ve çoğu gelişmiş ekonomilerde sıkılaşan para politikasına rağmen, Aralık 2021'den bu yana yüzde 14'te tuttuğuna dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
FitchKredi Notu
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