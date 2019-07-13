Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
97098
ALTIN
260.034
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1883
EURO
6.4543

Fitch Türkiye'nin kredi notunu S-400 gerekçesiyle düşürdü

Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesinin ardından dün başlayan S-400 füze sevkiyatlarını gerekçe gösteren kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin notunu düşürdü.

Fitch Türkiye'nin kredi notunu S-400 gerekçesiyle düşürdü

Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesinin ardından dün başlayan S-400 füze sevkiyatlarını gerekçe gösteren kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin notunu düşürdü.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:33
Fitch Türkiye'nin kredi notunu S-400 gerekçesiyle düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu S-400 gerekçesiyle düşürdü


Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini Ankara'ya getirmesinin ardından uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları harekete geçti. İlk bel altı vuruş Fitch Ratings'ten geldi. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, not görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti.

Notun değiştirilmesine dair anahtar değişkenlerden birinin Merkez Bankası’ndaki yönetim değişikliği olduğuna dikkat çeken Fitch Ratings, “MB Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması, yetkililerin büyüme trendinin düşük tutulmasının sürdürülmesine yönelik toleranslarının düşük olduğuna dair kaygıları artırdı” yorumunda bulundu.

Fitch not değişimine yönelik kararında S-400 teslimatı sonrası oluşan beklentilerin de etkili olduğunu ifade etti.     

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye'nin kredi notunu 13 Haziran’da Ba3'ten B1'e indirmişti.      

Seçimlere 72 saat kala, dikkat çeken açıklama
Seçimlere 72 saat kala, dikkat çeken açıklama
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu negatife çevirdi 
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu negatife çevirdi 
Son dönemin en popüler diyeti: Ketojenik Beslenme
Son dönemin en popüler diyeti: Ketojenik Beslenme
Şişecam'ın kredi notuna Fitch'ten teyit
Şişecam'ın kredi notuna Fitch'ten teyit
Fitch kredi notunu düşürdü dolar fırladı
Fitch kredi notunu düşürdü dolar fırladı
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı açıklama
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı açıklama
Fitch Ratings: Elektrikli araçlara talep 2030'da zirve seviyesini görebilir
Fitch Ratings: Elektrikli araçlara talep 2030'da zirve seviyesini görebilir
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
FitchFitch RatingsS-400Son Dakika Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasalar, S-400 füzelerini sakin karşıladı
Piyasalar, S-400 füzelerini sakin karşıladı
89 yıllık şirket | Kafkas Kestane konkordato ilan etti 
89 yıllık şirket | Kafkas Kestane konkordato ilan etti 
Engelli aylığı ve evde bakım parası zamlandı
Engelli aylığı ve evde bakım parası zamlandı
Dolar'da son durum, MB Başkanı değişti, dolar fırladı
Dolar'da son durum, MB Başkanı değişti, dolar fırladı
Dünyanın en pahalı koyunu | Sahibi 1 milyon dolara 'hayır' dedi 
Dünyanın en pahalı koyunu | Sahibi 1 milyon dolara 'hayır' dedi 
Merkez Bankası Başkanı gece yarısı görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı gece yarısı görevden alındı
Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne kadar?
Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne kadar?
Milyonlarca emeklinin memurun gözü enflasyon rakamlarında
Milyonlarca emeklinin memurun gözü enflasyon rakamlarında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort