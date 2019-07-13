Fitch Türkiye'nin kredi notunu S-400 gerekçesiyle düşürdü



Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini Ankara'ya getirmesinin ardından uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları harekete geçti. İlk bel altı vuruş Fitch Ratings'ten geldi. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, not görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti.

Notun değiştirilmesine dair anahtar değişkenlerden birinin Merkez Bankası’ndaki yönetim değişikliği olduğuna dikkat çeken Fitch Ratings, “MB Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması, yetkililerin büyüme trendinin düşük tutulmasının sürdürülmesine yönelik toleranslarının düşük olduğuna dair kaygıları artırdı” yorumunda bulundu.

Fitch not değişimine yönelik kararında S-400 teslimatı sonrası oluşan beklentilerin de etkili olduğunu ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye'nin kredi notunu 13 Haziran’da Ba3'ten B1'e indirmişti.