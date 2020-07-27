Fiyatlar Uygun Olunca, 3 Ayda Bir Yıllık Ciro Yaptı



Karadeniz'in Bodrum'u olarak bilinen ünlü tatil beldesi Uzungöl'de, yiyecek-içecek fiyatları, vatandaşların bütçesine uygun hale gelince işletmeciler satış rekorları kırdı.



Yiyecek içecek fiyatlarının yüksekliği ile sık sık medyanın gündemine gelen Bodrum'un, Karadeniz'deki alternatifi Uzungöl'de, işletmeciler tüketici dostu menülerle hem kâr rekorları kırıyor, hem de gönülleri fethediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde yatırımları ile tanınan Crakers Pizza Genel Müdürü Ahmet Sait Tütünci, Uzungöl'ün kendileri için ayrıcalıklı bir bölge olduğunu belirterek; "Tatile gelen vatandaşlar ve kalabalık ailelerin bütçelerini zorlamayan fiyat politikası uyguluyoruz. Fiyatlarımız Türkiye'nin her yerinde standart. Burada üç aylık sezon içinde bir yıllık ciro elde ediyoruz. Burada uygun fiyat uygulayan esnaf her zaman hasılat rekoru kırar." Dedi.

KARADENİZ'İN BODRUM'U UZUNGÖL

Türkiye'nin en çok ziyaretçi çeken merkezlerinden biri olan Uzungöl'ün, Karadeniz'in Bodrum'u olarak gördüklerini söyleyen Tütünci şunları söyledi; “İstanbul'da, Bursa'da, Trabzon'da ürünlerimizin satış fiyatı neyse, Uzungöl'de de aynı fiyat. Uzungöl buradaki tüm markalar için özel bir öneme sahip. Burada kazanılan müşteri her yerde bizi tercih ediyor. 32 Liraya sattığımız iki kişilik orta boy pizza, Bodrum'da yerel bir marka tarafından 150 TL'ye satılırken biz bunlara aldırmıyoruz. Üç aylık sürede 1 yıllık satış adetine ulaşıyorsak, uyguladığımız fiyat politikasının tüketici tarafından takdir edildiğine inanıyoruz"

