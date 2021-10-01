Forex Nedir Nasıl Oynanır? Forex’e Para Yatırılır Mı?

Birçok yatırımcı forex nedir nasıl oynanır diye merak ediyor. Çünkü çoğu yatırımcının ilk hedefi az yatırım ile büyük getiriler elde edebilmek oluyor. Forex de tam olarak buna uygun bir piyasa.

Forex piyasası, dünyadaki en büyük işlem hacmine sahip ve aynı zamanda da en likit piyasadır. Bu piyasada ülkelerin para birimleri ile al-sat yaparak kazanç elde edilmektedir. Bunun yanı sıra forexi diğerlerinden ayıran birçok farklı özelliği bulunur. Bunlar; kaldıraçlı işlem avantajı, 24 saat açık piyasa, çift yönlü işlem ve düşük spread oranları.

Tabi tüm bu avantajların yanı sıra forex riski getiriye çevirmek isteyenler için daha uygundur. Potansiyel getiriniz ne kadar artarsa o kadar çok risk almış olursunuz. Bu sebeple de forex piyasasına hâkim olana kadar öncelikle işlem pratiği yaparak Forex’in özelliklerini iyice kavramanızda fayda var.

Peki forexe para yatırılır mı, forex kazandırır mı? Aşağıda forex piyasasının avantajlı özellikleri bulunmaktadır.

Forex Nasıl Oynanır?

Forex nasıl oynanır, forexe para yatırılır mı sorularının cevabı için net bir cevap vermek mümkün değildir.

Her yatırımcı için forex farklı bir getiri sağlar. Kimi yatırımcılar kaldıraçlı işlemler ile getiri elde ederken, kimisi çift yönlü işlem avantajından faydalanır.

Bu sebeple forex, kişiden kişiye değişiklik gösteren çok yönlü bir piyasadır.

Yatırımcılar da bu piyasaya forex nasıl oynanır diye yaklaşmaktan ziyade bunun öğrenilmesi ve pratik yapılması gereken büyük bir piyasa olduğunu fark etmeliler.

Kaldıraçlı İşlem

Forex piyasasının en büyük avantajlarından biri kaldıraçlı işlem avantajıdır. Zaten forexin bu kadar çok tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden biri de kaldıraç sistemidir.

Kaldıraç, daha az yatırım ile daha büyük işlemler yapabilmenize olanak sağlayan bir sistemdir. Örneğin 100 dolarınız var ve 1:500 oranında kaldıraç kullandınız. Bu durumda 100 dolarınız ile 50.000 dolarlık pozisyon açmış olursunuz.

Fiyatlarda gerçekleşen %10 luk bir yükselişte normalde 100 dolar sermayeniz 110 dolar olacakken, 50.000 dolar kaldıraçlı işleminiz %10 artış sayesinde 5.000 dolar kar ederek 55.000 dolara ulaşır. Böylelikle 100 dolar teminat ile 5000 dolar kar etmiş olursunuz.

Fakat kaldıraç sistemi potansiyel getirinizi arttırdığı gibi yatırımınızın hızla erimesine de neden olabilir. Bu sebeple kaldıraçlı işlemler konusunda pratikler yaparak deneyim edinmelisiniz.

24 Saat Açık Piyasa

Forex piyasasını eşsiz kılan bir diğer ayrıcalık ise piyasanın 5 gün 24 saat boyunca açık olmasıdır. Bu sayede yatırımcılar herhangi bir yatırım fırsatı gördüklerinde seans saatlerini beklemek zorunda kalmaz, fırsatları anlık olarak yakalayabilirler.

Peki forex işlem saatleri nasıl 24 saat?

Çift Yönlü İşlem

, merkezi bir piyasa olmak yerine birçok farklı piyasa merkezine bağlıdır. Bu sebeple de bir piyasa merkezinde seans saatleri sona ererken, diğer piyasada saat farkından dolayı seans saatleri yeni başlar. Böylelikle forex 24 saat açık bir piyasa haline gelir. Bu piyasada yatırımcılar hafta içi diledikleri zaman diliminde işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Finansal piyasalarda yatırımcılar kar edebilmek için yükseleceğini umdukları ürünleri satın alarak piyasadan faydalanırlar. Burada; bir finansal varlığın fiyatının yükseleceği umuduyla satın alıp, yükseldiğinde de satarak kazanç elde ederler.

Forex piyasasında ise fiyat düşüşlerinden de yükselişlerinden de kar edebilmeniz mümkündür. Bir finansal varlığın fiyatının düşeceğini düşünerek önceden satın alarak fiyatlar düştüğünde ise kar edebilirsiniz.

Düşük Spread Oranları

Spread, bir ürünün alış fiyatı ile satış fiyatı arasında farka denir. Diğer piyasalarda makas farkı olarak ifade edilen bu kesinti forex piyasasında spread olarak adlandırılır.

Döviz bürolarında veya kuyumcularda bir varlık almak istediğinizde çok daha yüksek spread oranları ile karşılaşırsınız. Bu da yatırımcıların hızla kara geçebilmeleri için en önemli etkenlerden biridir. Spread ne kadar düşük olursa işlem maliyetiniz de o kadar azalmış olur.

Şimdi de en iyi forex şirketleri hangileri onları görelim.

En İyi Forex Şirketleri

En iyi forex şirketi kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Her yatırımcının finansal piyasalara girme sebebi farklıdır bu sebeple de herkes için en iyi forex şirketi değişebilir.

Aşağıda en çok tercih edilen güvenilir forex firmaları bulunmaktadır. İnceleyip kendinize uygun olan bir şirketi tercih edebilirsiniz.

Olive Markets

Olive Markets en iyi forex şirketlerinden biridir. Şirket hem avantajlı işlem özellikleri hem de geliştirilmiş Türkçe dil desteği ile Türkiye yatırımcıları tarafından da oldukça tercih edilmekte.

Firma GLOFSA regülatörü tarafından denetlenmekte olup, 1:300 oranına kadar kaldıraçlı işlem imkanı sunmaktadır. Spread oranları oldukça düşük, hesap açma alt limiti ise 100 dolardır.

FxPro

Fxpro İngiltere merkezli FCA lisansına sahip güvenilir forex şirketidir. Güçlü sponsorluk anlaşmaları ve mali yapıları da bunu da destekler nitelikte.

Düşük spread oranları, para transfer süreçleri ve kullanıcı yorumları olumlu yönde. Firmada işlem yaparken 1:500 oranına kadar kaldıraç kullanılabilmektedir. Fxpro hesap açma alt limiti de sektör ortalamasıyla aynı olarak 100 dolardır.

XM Forex

XM Forex şirketi birçok farklı regülatör tarafından denetlenen en iyi forex aracı kurumlarından biridir. Bu firmada da spread oranları oldukça düşüktür.

XM ‘in sunduğu işlem koşulları birçok firmaya kıyasla avantajlı durumdadır. Firmada 1:888 oranına kadar kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilir yalnızca 5 dolar ile hesap açabilirsiniz. Üstelik firmada Türkçe destek bile bulunmaktadır.