Forexde Kaldıraç Kavramı

Finansal piyasalarda yatırım yapmakta olan kişilerin daha fazla yer almasında etkin rolü bulunan daha az sermayeyle daha yüksek hacimli işlemler yapılmasına olanak sağlayan sisteme kaldıraç sistemi denmektedir.

Forex piyasasının diğer finans piyasalarına kıyasla daha popüler olmasında önemli bir rolü bulunan kaldıraç oranı, ülkeden ülkeye değişmekte. Türkiye’den yapılmakta olan Forex işlemlerinde kaldıraç yüzdesi Sermaye Piyasası Kanunu’nda en fazla 1:10 şeklinde belirlenmiş olmakta.

Forex Piyasası’nda Kullanılan Kaldıraç Oranı Nasıl Yorumlanır?

Forex piyasasında kullanılmakta olan maksimum düzeyde kaldıraç oranı 1:10 ise şu anlama gelmekte: 1000 dolar ila 10 bin dolarlık işlem yapabilme imkanınız var. Yatırım yapan kişi isterse sermayesinin veya teminatının belli miktarının on katı büyüklükte bir yatırım yapabilmekte yani pozisyon açabilmekte. Kar ve zarar hesaplamasıysa yapılan bu işlem hacmi üzerinden hesaplanıyor olmakta.

Kaldıraç Kullanan Yatırımcının Temel Kuralı Nedir?

Yatırımcının kaldıraç etkisinden doğru adımlarla yararlanması yüksek kar fırsatları yaratmakta. Diğer taraftan da yüksek risk iştahı, yanlış atılan adımlar ve piyasa ile farklı pozisyonlarla işlem yapılması da aynı oranda risk oluşturulmakta.

Bütün bu işlemlerde göz ardı edilmemesi şart olan bir disiplin olmakta. Çünkü yatırımcı teminatına oranla yüksek lot ile pozisyon açtığı zaman sermayesinin tamamını ya da büyük bir bölümünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilmekte.

Daha açık bir ifadeyle genellikle yatırımcının kayıplarının artması halinde yatırılan teminat azalır ve pozisyon aracı kurum tarafından ya da yatırımcı tarafından kapatılıyor olur. Bu nedenle yatırımcının kaldıraç kullanırken etkin teminat yönetimi yapması çok ama önemli olmaktadır.

Kaldıraç Nasıl Hesaplanır?

Forex’de yapılan işlemlerde kar/zarar oranı tamamıyla enstrümanın birim fiyatında gösterdiği değişime, kar-zarar oranıysa işlemin hacminin büyüklüğüne göre hesaplanmakta.

Uzmanlar Destek Alıyor Olunuz

Uzmanlardan muhakkak yardım alınız. Özellikle de acemi Forex yatırımcılarının yeterince piyasa ve işlem tecrübesi olmadığı halde yüksek kaldıraçlı işlem yapmaları aynı zarar riskiyle karşılaşmalarına sebep olan bir sorundur. Yatırımcının, yatırım adımlarını önce demo hesap üzerinde test etmesi ve daha sonra gerçek hesap üzerinde uygulaması daha faydaı ve doğru işlemler yapmasında etkin olmakta.

Forex Oyunu Nedir?

Forex piyasasına giriş yapmak için mutlaka yeterli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olmanız gerek. Ciddi paralar ile yapacağınız yatırımlarda büyük kayıplar verebilirsiniz. Bununla ilgili olarak birçok firmanın forex oyunu şeklinde eğitim hesapları bulunuyor. Bu şekilde demo hesaplarda sanal paralar ile forex piyasasını öğrenebilir, paneli nasıl kullanacağınızı iyice öğrenerek hızlı yatırımlar yapabilir, yatırımlarınızdan zamanında çıkabilirsiniz.