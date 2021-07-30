Fotoğraf Çekerek Para Kazanmak Mümkün mü? Ek Gelir Arayanlar dikkat

Fotoğraf Çekerek Ek Gelir Elde Etmek

Fotoğraf çekmek çok güzel bir hobi. Peki bu hobiden neden para kazanmıyorsunuz? Elbette bu işi yaparak zengin olmak oldukça zor ancak çektiğiniz fotoğrafları değerlendirerek iyi sayılabilecek bir gelir elde edebilirsiniz. Bu yazımızda fotoğraf çekerek ek gelir elde etmek konusu üzerinde duracağız. Çektiğiniz fotoğrafları nasıl değerlendirebilirsiniz ve insanlara nasıl ulaşabilirsiniz bu konular hakkında bilgi vereceğiz.

Fotoğraf Çekmek İçin Gerekli Olanlar

Fotoğraf çekmek için gerekli olanların başında elbette bir fotoğraf makinesi geliyor. Günümüzde cep telefonları dahi kaliteli fotoğraflar çekiyorlar ancak eğer bu işten gelir elde etmek istiyorsanız yaptığınız işe biraz saygı gösterip orta kalite bir fotoğraf makinesi alabilirsiniz. Ayrıca bu işte iddialıysanız çekimlerde kullanabileceğiniz farklı objektifler de satın alabilirsiniz. Gerekli araçlara sahip olduğunuzu düşünelim. Peki bir sonraki adım ne olmalı? Bir sonraki adımda ise çekeceğiniz fotoğrafların nasıl fotoğraflar olacağına karar vermelisiniz? Öncelikle bu fotoğrafları kimlere satabileceğinize karar verebilirsiniz. Günümüzde en çok satılan fotoğraflar manzara fotoğrafları. Güzel manzarası olan yerlere gidip buralarda fotoğraflar çekebilirsiniz. Eğer fotoğraf çektiğiniz makinanız dijital bir makina ise yer sorununuz da olmayacağı için zamanınız el verdiğinde çok fotoğraf çekebilirsiniz.

İnsanlar tarafından en çok ilgi gören ikinci çeşit fotoğraflar ise profil fotoğrafları. Profil denince aklınıza hemen sosyal medya için profil fotoğrafları gelmesin. Bizim bahsettiğimiz profil fotoğrafları insanlara ait yüz fotoğrafları. Enteresan görünen insanların yüzlerini yakın çekim yaparak çektiğinizde ortaya son derece değişik fotoğraflar çıkabilir. Pek çok ünlü fotoğrafçı bu tarz fotoğraflar çekmek için dünyanın değişik bölgelerine gidip buralarda farklı görünüşteki insanları bulup onların fotoğraflarını çekiyorlar.

Bir diğer fotoğraf çeşidi de tarihi ve turistik yerlerin fotoğrafları. Tarihi ve turistik yerler her daim yerli ve yabancı inanların ilgisini çeken yerler olmuşlardır. Bu sebeple bu yerlerin fotoğraflarını çekmek bu işten para kazanmak isteyenler için önemli bir seçenek.

Fotoğraflar Nasıl Satılır?

Çektiğiniz fotoğrafları satmak için birden fazla yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki elinizdeki fotoğrafları yayınlayabilecek web sayfaları ile bağlantı kurmak. Örneğin yukarıda tarihi ve turistik yerlerin fotoğraflarını çekmenizden bahsetmiştik. Bir turizm acentesi ile ya da tarihi yerlerden bahseden bir web sitesi ile bağlantı kurabilir ve elinizdeki fotoğrafları onlara satabilirsiniz. Web siteleri telif hakkı yasasına takılmamak için genellikle ya telifsiz fotoğraf kullanırlar ya da internet ortamında dönen fotoğrafları alıp Photoshop ile manipüle ederek o fotoğrafları kullanırlar. Eğer ciddi bir web sitesi ile bağlantıya geçerseniz fotoğraflarınızı mutlaka görmek isteyeceklerdir.

Fotoğraflarınızı satmak için insanlar tarafından kullanılan bir diğer yöntem ise web sayfası yapanlar için fotoğraf, müzik, video ve başka materyallerin bulunduğu sitelere üye olmak ve buradan satış yapmaktır. İlk örnekte siz müşteri buluyordunuz. Bu örnekte ise potansiyel müşterinizin sizi bulmasını bekliyorsunuz. Bu sitelere çekmiş olduğunuz birkaç resmi yükleyerek fiyat belirtiyor ve alacak birilerinin çıkmasını bekliyorsunuz. Buraya yüklediğiniz fotoğraflar genellikle filigranlı olmakta. Bir başka deyişle insanlar yüklediğiniz bu örnek videoları bir yerde kullanmasınlar diye üzerlerine sizin adınız ve soyadınız silik bir şekilde yazılır. Böylelikle bu fotoğrafınız internette bir yerlerde kullanılsa bile size ait olduğu görülür ve insanlar bu yöntemle de sizinle bağlantı kurabilirler.

Fotoğraf Satarak Ne Kadar Para Kazanılır?

Yazımızın başında da belirtiğimiz gibi fotoğraf satmak sizi zengin etmez. Ancak ileride gerçekten farklı fotoğraf çektiğiniz için ünlü olursanız o zaman işler değişebilir. Fotoğraflarınızı satarken fiyatlamayı da kendiniz yapabilirsiniz. Çok hoşunuza giden bir fotoğraf daha yüksek fiyatlı, normal fotoğraflar ise nispeten daha düşük fiyatlı olabilir. Şunu da unutmamak gerekiyor ki sizin fotoğraflarınızı satın alanlar aslında bu fotoğrafların telif hakkını da sizden satın alıyorlar. Bir başka deyişle bir fotoğrafı birden çok kişiye satamıyorsunuz. Eğer satarsanız Google resim arama kısmından yapılacak olan bir arama fotoğrafı başka birine sattığınızı ortaya koyacaktır. Fotoğraflar için ücret belirlerken telif hakkını verdiğiniz için buna göre bir ücret belirlemeniz gerekiyor. Çünkü o fotoğrafı bir daha sahibinden başkası kullanamayacak. Çektiğiniz fotoğraflara görünmez bir künye koymak isterseniz de fotoğraf makinanızın ayarlar kısmında adınızı soyadınızı ya da kullanmak istediğiniz rumuzu yazarak kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Aksini yapan çıkmadıkça çektiğiniz fotoğraf dosyalarının ayrıntılar kısmında yazdığınız bu bilgiler görülecektir.