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Friskies’in Türkiye’deki ilk reklam filmi yayınlandı!

80 yılı aşkın bir süredir evcil hayvanların beslenmesinde dünya çapında öncülük eden ve evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare ailesinin üyelerinden Friskies, Türkiye’deki ilk reklam filmiyle hayvanseverlere seslendi.

03 Aralık 2020 Perşembe 21:59
Friskies’in Türkiye’deki ilk reklam filmi yayınlandı!

Friskies’in Türkiye’deki ilk reklam filmi yayınlandı!

Nestlé Purina PetCare ailesinin üyesi Friskies, Türkiye’deki ilk reklam filmini yayınladı. “Kediler insan değildir, kendi mamalarına ihtiyaç duyarlar!” sloganıyla yayınlanan reklam filmi; kedilerin kendilerine uygun besin değerlerine sahip mamalarla beslenmesinin, kaliteli bir yaşam sürmeleri için en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguluyor.

80 yılı aşkın bir süredir evcil hayvanların beslenmesinde dünya çapında öncülük eden ve evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare ailesinin üyelerinden Friskies, Türkiye’deki ilk reklam filmiyle hayvanseverlere seslendi. Kedilerin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerinin beslenme şekillerine bağlı olduğunun altını çizen reklamda, kedi mamasındaki besleyici değerlerin ev yemeğinde olmadığı ve kedilerin kendi mamaları ile beslenmeleri gerektiğinin altı çiziliyor. 

Sokaktaki dostlarımızın da kaliteli yaşam sürmesine dikkat çeken Friskies, yaş ve kuru mama ürünleriyle hem evdeki hem sokaktaki dostlarımızın uygun besinlerle kaliteli bir yaşam sürmelerine destek oluyor. Purina uzmanları tarafından geliştirilen %100 tam ve dengeli bir besin sunan Friskies’in A vitamini ve Taurin içeren formülü de reklam filminde değinilen bir diğer nokta olarak öne çıkıyor. İçeriğindeki vitaminler sayesinde kedilerin bağışıklık sistemini ve cilt sağlığını destekleyen Friskies, Taurin sayesinde de net ve sağlıklı görüşe yardımcı oluyor.

Nestlé Purina PetCare hakkında

80 yıldan uzun süredir evcil hayvanların beslenmesinde dünya çapında öncü konumda bulunan ve evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ve inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare, hem evcil hayvanların hem de evcil hayvan sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. 

Evcil hayvan sahiplerini bütçelerine ve dostlarının ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri alternatiflerle buluşturan Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanlar ve sahipleri arasındaki yakın ilişkiyi ve pozitif faydayı anlıyor, onların birlikte sağlıklı ve uzun bir hayatı paylaşmalarını sağlamayı kendine görev ediniyor. Bugün 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Nestlé Purina PetCare, alanında uzman ekibiyle evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ürünler geliştirerek obezite, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi spesifik sağlık sorunlarının giderilmesine de yardımcı oluyor. 

Kedi ve köpeklerin yavru, yetişkin, ileri yaş gibi değişen hayat evreleri ve yaşam koşullarına göre değişen ihtiyaçlarına yanıt veren Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanların doğru beslenme ve bakım yoluyla daha uzun, daha mutlu ve daha sağlıklı yaşamlarına yardımcı oluyor. Dünyanın lider beslenme ve sağlık ve iyi yaşam şirketi İsviçre merkezli Nestlé’nin bir parçası olan Nestlé Purina PetCare’in portföyünde, Pro Plan, Felix, Friskies Gourmet, One, Dog Chow, Cat Chow ve Pro Plan Veterinary Diets markaları bulunuyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
FriskiesNestlé Purina PetCare
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