Fuarlar geri dönüyor | İlk fuar promosyon sektöründen

Promosyon sektörü bu fuarı istiyor!

Promosyon Sektörünün merakla beklediği Promosyon Show başlıyor! Promosyon sektörünün uluslar arası buluşması olan Promosyon Show yılın ilk gerçek fuarı olarak 16 – 19 Eylül 2020 tarihlerinde ziyaretçi ve katılımcılarını ağırlayacak.

Kurumsal tanıtım ürünleri sektörünün merakla beklediği Promosyon Show İstanbul, 16 Eylül 2020 tarihinde Pullman Convention Center’da kapılarını sektöre açıyor.

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) ile Sky Fuarcılık tarafından Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında; Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve TOBB tarafından yayımlanan tüm koruyucu tedbirlerin özenle uygulanacağı fuar, 5 yıldızlı hizmet anlayışına hijyen faktörünü de ekliyor.

Sektörden Promosyon Show İstanbul’a Güvenoyu

PROMASİAD ve Sky Fuarcılık tarafından düzenlenen istişare toplantısında, Promosyon ve matbaa sektörünün temsilcileri, fuar öncesi Cemile Sultan Korusu’nda üyelerle bir araya gelerek güven tazeledi...

Kuralay’dan Promosyon Show İstanbul’a Övgü!

Toplantıya katılan İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili Dr. İsrafil Kuralay konuşmasında, ‘’Fuarların ekonomimizdeki yeri çok değerli ve son yıllarda gelişim gösteren promosyon sektörünün bu önemli fuarını İTO meclis üyesi ve yönetim kurulu üyeleri olarak katılımlarımızla destekliyoruz.



Pandemide Yavaşlayan İşler Hızlanıyor

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, “Yılın ilk 3 ayı promosyon sektörü için çok iyi gidiyordu. Mart ayında başlayan Covid-19 salgını, Nisan ve Mayıs aylarında artan virüsün etkisiyle sokağa çıkma yasakları vs. tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomiyi durma noktasına getirdi. İş hacmi yüzde 55 oranında düştü” dedi.

‘Sektör çıkışta, Ay bazında geçen yılki rakamları geçtik.’

Avrupalı firmaların Uzakdoğu’dan alışverişi durdurmasıyla ülkemize yönelen siparişler ve ekonomideki canlanma sayesinde sektörün toparlanmaya başladığını belirten Karatemiz, “Haziran ve Temmuz ayları sektörümüz açısından oldukça olumlu geçti. Fuarda yıl boyunca ertelenen taleplerin karşılanması ile yıl sonuna kadar telafi edeceğimizi tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

Uzakdoğu’dan alımı durduran Avrupalı Türkiye’ye yöneldi!

Sky Fuarcılık Genel Müdürü Murat İçer ise, “Salgın döneminde Uzakdoğu’dan alımı durduran Avrupalı firmalar, Türkiye’ye yöneldi. Dolayısıyla promosyon sektöründe hareketlilik başladı; tedarikçi ağlarına Türkiye’den firmalar eklemek için Türk pazarıyla iletişimlerini güçlendiriyorlar.’’ dedi.

1 Eylül’de başlayacak olan fuar sezonuna katılımcı ve ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten İçer, ‘’Tanıtım çalışmalarını aksatmadan sürdürmenin önemini bilen firmalar, Pandemi döneminde ertelenen talepleri karşılamak için sezonun ilk gerçek fuarına büyük ilgi gösteriyorlar. 16-19 Eylül 2020 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan Promosyon Show İstanbul’a şu an itibarıyla 100’e yakın firma katılma kararı aldı.’’ diye konuştu.

Promosyon Show İstanbul, on binlerce promosyon ürününü, kurumsal firmaların satın alma departmanları ve Anadolu’da faaliyet gösteren ajanslarla buluşturuyor.

Online davetiyeleriyle Promosyon Show İstanbul Fuarı’na gelmek isteyen ziyaretçiler, tüm hijyen kurallarının sıkı bir şekilde uygulanacağı ziyaretçi servis noktalarını, fuarın web sitesinden öğrenebilecekler.

Kurumsal tanıtım ürünlerinin en yenilikçi ve ekonomik olanına ulaşmak isteyen ziyaretçilerin PROMASİAD ve Türkiye Matbaacılar Federasyonu gibi sektörü yönlendiren sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen 5 yıldız konforunda ikramların sunulduğu Promosyon Show İstanbul Fuarı’nı ziyaret etmeleri yeterli olacak.

10 bin metrekare alanda gerçekleşecek olan fuar, sektörün uluslar arası alanda en önemli etkinlikleri arasında gösteriliyor.