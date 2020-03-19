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Futbolun koronavirüs kaybı 4 milyar euro

KPMG Football Benchmark ekibi, salgın nedeniyle duran futbolun kaybını araştırdı, zarar şimdiden milyarlarca eoru.

19 Mart 2020 Perşembe 09:53
Futbolun koronavirüs kaybı 4 milyar euro

Futbolun koronavirüs kaybı 4 milyar euro

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; maç günü, yayın ve ticari gelirden mâhkum kalacak olan beş büyük ligdeki (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) kulüplerin toplam kaybı 4 milyar euroya kadar çıkıyor. En büyük gelir kaybını ise 1 milyar 250 milyon euroyla Premier Lig yaşacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu. En çok izlenen spor olan futbolun da en büyük ligleri geçtiğimiz hafta kepenk kapattı. KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok izlenen beş büyük liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomik kaybını araştırdı. Maç Günü, yayın ve ticari gelirden mâhkum kalacak olan beş büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar euroya kadar çıkıyor.

541 karşılaşmanın durumu belirsiz

Dünyanın en büyük beş ligi ve UEFA organizasyonları belirli bir tarihe kadar maçları ertelese de liglerin tamamen iptali de gündemde… Şu ana kadar beş büyük ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 541 karşılaşmanın durumu belirsizliğini koruyor. Bu ligler arasında en büyük gelir kaybını ise İngiltere Premier Lig yaşayacak. Dünyanın en çok izlenen liginin tahmini gelir kaybının 1 milyar 150 milyon euro ile 1 milyar 250 milyon euro arasında olması bekleniyor. La Liga'da 800-950 milyon euro, Bundesliga'da 650-750 milyon euro, Serie A'da 550-650 milyon euro, Ligue 1 de ise 300-400 milyon euro arasında bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.

Kulüplerin salgınlara karşı sigortası var mı?

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Dünya ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. Bu salgın futbolu da ciddi bir şekilde etkiledi. Liglerin iptali nedeniyle spor kulüpleri büyük gelir kayıpları yaşacak. Kulüpleri gelir kayıpları nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç bekliyor. Oyuncu maaşları, ticari anlaşmaları gibi birçok ödemeleri var. Tabii kulüplerin salgınlar konusunda sigortası olup olmadığı da önem kazanıyor. Dünyadaki birçok oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Bu konuda nasıl bir yol izlenecek. Bunların hepsi futbol dünyasının önümüzdeki günlerde en büyük sorunları olacak'' dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle beş büyük ligin kaybı:

LİG

Maç Günü Kaybı

Yayın Geliri Kaybı

Ticari Kayıp

Toplam Kayıp (€)

Premier Lig (İngiltere)

170-180 milyon

700-800 milyon

250-300 milyon

1,150-1,250 milyon

La Liga (İspanya)

150-170 milyon

500-600 milyon

150-200 milyon

800-950 milyon

Bundesliga (Almanya)

130-140 milyon

300-400 milyon

200-250 milyon

650-750 milyon

Serie A (İtalya)

90-100 milyon

350-450 milyon

100-150 milyon

550-650 milyon

Ligue 1 (Fransa)

50-60 milyon

150-200 milyon

100-140 milyon

300-400 milyon

KPMG Hakkında

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki en büyük dört uluslararası şirketten biri olan KPMG, geçmişi 1867 yılına dayanan, üye firmalar ağı sistemiyle 147 ülkede 220 binin üzerinde çalışanıyla finansal hizmetler, tüketici ürünleri, otomotiv, endüstriyel sektörlerden, gıda, perakende, enerji, telekomünikasyon, kimya gibi pek çok sektöre danışmanlık hizmeti veriyor. KPMG Türkiye ise İstanbul merkez ofisinin yanı sıra Ankara ve İzmir ofisleriyle, 1982 yılından beri 1700 çalışanıyla her sektörden 4000’in üzerinde firmaya sektörler özelinde hizmet verirken, rekabette ihtiyaç duydukları endüstriyel trendler hakkında değer yaratan çözümler sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
KPMGFutbolZararKoronavirüsKPMG Football Benchmark
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