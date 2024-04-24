Galataport İstanbul’a Avrupa Birliği’nden Ödül!

Dünyadaki okyanus ve denizleri kurtarmayı hedefleyen BlueMissionMed Koordinasyon ve Destek Hareketi, Galataport İstanbul ekibinin faaliyetlerini “Çevreye Duyarlı Girişimci ve Kişilik” ödülüyle taçlandırdı.

İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı Galataport İstanbul, geniş ödül yelpazesine bir yenisini daha ekledi. İnovatif projeleri ve sürdürülebilirlik alanında attığı etkili adımlarla çevreye sorumluluk bilincini yansıtan Galataport İstanbul, BlueMissionMed CSA (Koordinasyon ve Destek Hareketi) tarafından ödüle layık görüldü.

Okyanus ve denizleri kurtarmak için çalışmalar yürüten BlueMissionMed CSA; bu hedefe 2030 yılına kadar aktif bir biçimde katkı sağlayan en iyi girişimleri değerlendirdi ve “Mavi Limanlar ve Destinasyonlar” kapsamında, Galataport İstanbul ekibini inşaattan işletme dönemine dek gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü “Eco-Conscious Entrepreneur & Personality” (“Çevreye Duyarlı Girişimci ve Kişilik”) ünvanıyla onurlandırdı. Akdeniz ve sularındaki kirliliğin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasında rol alabilecek tüm aktörleri harekete geçiren BlueMissionMed CSA; Galataport İstanbul’un farklı geçmişlere sahip, kendini işine adamış kişilerin oluşturduğu bir ekiple İstanbul ve Türkiye için çevresel, sosyal ve ekonomik faydaları ön planda tutması, kapsayıcı yaklaşımları, proaktif iletişimleri ve cinsiyet eşitliğine bağlılığından övgüyle bahsetti.

Denizcilik sektöründe sürdürülebilir endüstri operasyonları, uygulamaları ve yenilikçi çözümleri bulmada büyük başarı sergileyen Galataport İstanbul ekibi adına ödülü, Galataport İstanbul Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ali Pusat aldı.

Pusat, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Prestijli küresel platformlar tarafından, üstelik ekosistemi korumaya yönelik çalışmalarımızla ödüllendirilmek çok mutluluk ve gurur verici. Kurulduğu günden itibaren, Galataport İstanbul’un tüm departmanları her koşulda insan ve çevre sağlığına duyarlı adımlar atmaya özen gösteriyor. Bir liman işletmesi olarak deniz ve okyanusların bizim için önemi zaten tartışılmaz. ‘İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı’ ifadesiyle tanımladığımız Galataport İstanbul, sadece deniz ve okyanuslara değil, tabiata dair tüm unsurlara duyarlı bir biçimde yaklaşmaya daima devam edecek.”