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Garanti BBVA, yıla güçlü başladı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Mart 2024 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında, net kârı 22 milyar 479 milyon 583 bin TL oldu. 

29 Nisan 2024 Pazartesi 09:39
Garanti BBVA, yıla güçlü başladı






Garanti BBVA, yıla güçlü başladı

 

Aktif büyüklüğü 2 trilyon 462 milyar 474 milyon 815 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 1 trilyon 853 milyar 956 milyon 245 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı %71 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 3 ayında %9,3 büyümeyle 1 trilyon 750 milyar 964 milyon 135 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %15.4*, özkaynak kârlılığı %36.0, aktif kârlılığı ise %3.9 seviyelerinde gerçekleşti. 

* BDDK’nın geçici önlemleri hariç 

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “2024, ekonomide bir önceki yıl başlayan dengelenmenin devamı niteliğinde olurken, yılın ilk üç ayında parasal sıkılaştırma politikalarının doğal sonuçları bilançoyu etkiledi. Kredi büyümeleri regülasyonun belirlediği sınırlar içinde kalırken, fonlama maliyetleri üzerindeki baskı devam etti. Yılın geri kalanı enflasyonla mücadele ve sadeleşmelerin daha ön plana çıktığı bir dönem olacak.

Enflasyonla mücadele ortamında yüksek faiz oranları devam etse de doğru ve sağlıklı politikaların sonuçlarının özellikle yılın ikinci yarısında görülmesini bekliyoruz. Enflasyonun, Merkez Bankası’nın hedeflediği seviyelere düşmesi durumunda mevcut sıkılaştırma adımlarının kontrollü şekilde gevşetilebileceğini düşünüyoruz. Ekonomide atılan doğru adımlar neticesinde artan öngörülebilirlik yabancı yatırımcı ilgisini de olumlu etkiliyor. Bilançolarımızda önemli bir ağırlığa sahip olan KKM'deki çözülmenin, TL mevduat faizlerindeki yüksek getiri ve kurdaki makul seviyeler sayesinde artarak devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Şubat ayında uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördüğümüz 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdik. Bu işlem; ABD tahvili + 409 bps (%8,375) seviyesine gelen fiyatlamasıyla son yıllarda bir bankanın gerçekleştirdiği en uygun maliyetli ‘sermaye benzeri borçlanma’ oldu. Türkiye’deki diğer bankaların da artan yurtdışı borçlanmalarını ve yabancıların taleplerini sektör açısından pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Banka olarak, sürdürülebilirlik konusuna odaklanıyoruz ve bu alanda iki ana başlık öne çıkıyor: iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme. Yeşil dönüşümü teşvik etmek ve bu alandaki farkındalığı artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığımız kümülatif finansman tutarı 6 milyar doları aşarken, bugün her 4 rüzgar enerji santralinden biri Garanti BBVA tarafından finanse ediliyor; bu da bizi bu alanda pazar lideri konumuna getirdi. 2006’dan bu yana kadın girişimcileri destekleme kararlılığımız, bankacılık sektöründe ve diğer endüstrilerde yeni programların ilham kaynağı oldu. Kadın girişimcilere yönelik programlar kapsamında sağladığımız finansman desteği son 5 yılda 200 milyar TL'yi aştı. Stratejik önceliklerimizden biri olan girişimcilik alanına büyük önem veriyoruz ve bu alan kadın girişimciliğinden teknoloji girişimciliğine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Sürdürülebilirlik stratejimizi, dijitalleşmenin desteğiyle toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Aktif dijital müşterilerimizin sayısı 15.5 milyona ulaşırken,  ana işlem adetlerinde şube dışı kanalların payı %98’e kadar yükseldi. Gelecekte ise yapay zekânın sektörü müşteri odaklı ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunma noktasında daha güçlü bir konuma taşıyacağını öngörüyoruz. Güçlü sermaye yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle, Garanti BBVA olarak Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bankamızın yılın ilk çeyreğinde ulaştığı sonuçlarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri – 31 Mart 2024

Başlıca Bilanço Kalemleri (TL Bin)

Cari Dönem
 31.03.2024

Önceki Dönem
 31.12.2023

Değişim %Δ 

Toplam Aktifler

          2.462.474.815 

 2.201.713.095 

%11,8

Krediler*

          1.386.613.538 

 1.217.975.966

%13,8

  -Canlı Krediler

            1.361.125.383 

 1.193,843,409

%14,0

  -Takipteki Krediler

                 25.488.155 

 24.132.557

%5,6

Müşteri Mevduatları

          1.750.964.135 

 1.602.608.112

%9,3

Özsermaye

             256.050.076 

 245.621.518

%4,2

*Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını içermemektedir.

Başlıca Gelir Kalemleri (TL Bin)

Cari Dönem
 31.03.2024

Önceki Dönem
 31.03.2023

Değişim %Δ 

Net Faiz Geliri

 24.939.752 

 18.667.056 

%33,6

Operasyonel Giderler

 21.779.664 

 11.983.529 

%81,7

  -Personel Giderleri

 8.640.634 

 4.274.087 

%102,2

  -Diğer Faaliyet Giderleri

 13.139.030 

 7.709.442 

%70,4

Net Ücret ve Komisyonlar

 19.626.300 

 6.608.235 

%197,0

Net Kâr

 22.479.583 

 15.452.557 

%45,5

Garanti BBVA’nın 31 Mart 2024 yılına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

* Ortalama aktif kârlılığı %3.9 oldu.

* Ortalama özkaynak kârlılığı %36.0 seviyesinde gerçekleşti.

* Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 1 trilyon 853 milyar 956 milyon 245 bin TL oldu.   

* Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %10.8, %11.4 ve %9.6 seviyesinde gerçekleşti.

* Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları %9.3 büyüdü ve pazar payı %10.8 seviyesine geldi.

* Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %43 olarak gerçekleşti. 

* Sermaye yeterlilik oranı %12.1 olan yasal limitlerin üzerinde %15.4* seviyesinde gerçekleşti.

* Donuk alacak oranı %1.9 seviyesinde gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA
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