Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Garanti BBVA “Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası”  seçildi

Dış ticaret finansmanı alanında müşterilerine fark yaratan çözümler sunan Garanti BBVA, dünyanın en saygın finans dergilerinden Global Finance tarafından, üst üste 10. kez “Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası” seçildi.

07 Şubat 2020 Cuma 14:00
Garanti BBVA “Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası”  seçildi

 Garanti BBVA “Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası”  seçildi

   Dış ticaret finansmanı alanında müşterilerine fark yaratan çözümler sunan Garanti BBVA, dünyanın en saygın finans dergilerinden Global Finance tarafından, üst üste 10. kez “Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası” seçildi. Garanti BBVA kazandığı bu ödülle, dış ticaret finansmanı konusunda sahip olduğu deneyim ve liderliği bir kez daha tescillemiş oldu.

   Ödülle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Banka olarak, BBVA Grubu’ndan aldığımız güç ve dış ticaret alanında uzun yıllardır süregelen tecrübemizle ihracatçılarımızın yeni pazarlara açılmasına, farklı ülkelerde iş çevreleriyle ilişki geliştirmesine rehberlik ediyoruz. Yenilikçi çözümlerimizle ihracatçılarımızı ve ihracata hazırlanan firmalarımızı destekliyoruz. Dış ticaret firmalarımıza, güçlü yurtdışı bağlantılarımız sayesinde, çok geniş bir yelpazede finansman kaynağı yaratabiliyoruz ve sunduğumuz kaynaklara her yıl yenilerini ekliyoruz. Müşterilerimizin dış ticaret döngüsünde ortaya çıkan her türlü ihtiyacında onlara özel çözümlerle yanıt veriyoruz. Dış ticaret alanındaki birikimimiz sayesinde yarattığımıza inandığımız değerle, Global Finance gibi önemli bir uluslararası platformun bizi bir kez daha ‘Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası’ olarak ödüllendirmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Dış ticaret yapan müşterilerimize iyi fırsatlar sunarak onların ilk tercihi olmayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Son Güncelleme: 07.02.2020 14:03
Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVATürkiyenin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arçelik, 100 milyonuncu buzdolabını üretti
Arçelik, 100 milyonuncu buzdolabını üretti
Bretix Ve Korona Virüs ekonomiyi vurdu
Bretix Ve Korona Virüs ekonomiyi vurdu
LG Türkiye’nin Ülke Başkanı Jeff Cheh Oldu
LG Türkiye’nin Ülke Başkanı Jeff Cheh Oldu
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde önemli değişim
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde önemli değişim
Ar-Ge projesi desteği almak isteyenler, başvurular 2 Mart'ta son!
Ar-Ge projesi desteği almak isteyenler, başvurular 2 Mart'ta son!
Güneş enerjisinde son teknolojiler 'Solar İstanbul'da görücüye çıkıyor
Güneş enerjisinde son teknolojiler 'Solar İstanbul'da görücüye çıkıyor
TÜGEM Bursa Üyeleri Portföy Paylaşımında Buluştu
TÜGEM Bursa Üyeleri Portföy Paylaşımında Buluştu
D-Marin CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunlarıyla buluşuyor
D-Marin CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunlarıyla buluşuyor
Ticaret savaşları mobilyacıların önünü açtı | Mobilyacıların hedefi ABD pazarı
Ticaret savaşları mobilyacıların önünü açtı | Mobilyacıların hedefi ABD pazarı
FESPA Eurasia, 2020’de rekor tazeleyecek
FESPA Eurasia, 2020’de rekor tazeleyecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim