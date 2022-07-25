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Garantili geçiş yetmedi mi? Osmangazi Köprüsü satılık

AKP'li sözcülerin sık sık "Devletin kasasından beş kuruş çıkmadan yapıldı" diyerek övgüyle bahsettiği garanti geçişli köprüler zarar mı ediyor? Osmangazi Köprüsü işletmecisi işletme hakkını devredecek şirket arıyor.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:40
Garantili geçiş yetmedi mi? Osmangazi Köprüsü satılık

Garantili geçiş yetmedi mi? Osmangazi Köprüsü satılık

Seçim öncesi Cumhur İttifakını oluşturan partilere olan güvenin hızla erimesi, AKP iktidarı döneminde kamu ihaleleriyle vurgun yapan şirketlerin gözünü korkuttu. Geçiş garantisi verilerek inşa edilen İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nün işletmecisini vurdu. İşletmeci, “Yatırdığımız 400 milyon doları veren çıkarsa, 2036’ya kadar devam edecek olan işletme hakkımızı devrederiz” dedi.

“Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan” yapıldığı iddia edilen ancak geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu’nda herkes zararda. Hem kamuya yükü hem dolarla hesaplandığı için vatandaşa maliyetinden sonra işletmeci de isyan bayrağını çekti.

Sözleşmesi imzalandığı günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu’nun işleten konsorsiyumun 3 büyük ortağından biri olan Nurol İnşaat isyan bayrağını çekti. Dünya Gazetesi Yazarı Vahap Munyar’a önemli açıklamalarda bulunan şirketin başkan yardımcısı Oğuz Çarmıklı, “2021 yılında 50 milyon dolar zarar ettik. Bu yıl zararımız 100 milyon doları aşabilir” dedi. Çarmıklı, bugün gelinen noktada Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu işletmesinden (Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.) çekilmeyi düşündüklerini Munyar’a şöyle aktardı:

“Yatırdığımız 400 milyon doları veren çıkarsa, 2036’ya kadar devam edecek olan işletme hakkımızı devrederiz.”

ZARAR YILLIK 100 MİLYON DOLARI BULUR

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nü yapıp işleten konsorsiyumun üç büyük ortağından biri Nurol İnşaat’ın başkan yardımcısı Oğuz Çarmıklı, Hazine’den garantisinin 40 dolar (711 TL) olduğu ve araç başı 15 dolar (266 TL) aldıkları İzmir otoyolundan zarar ettiklerini söyledi.

Çarmıklı, Dünya’dan Vahap Munyar’a şunları söyledi: “Hazine fiyat farkı ödemesi için önceki yılın aralık ayının son 10 gününün ortalamasını alıp yılbaşında kuru fiksleyip TL olarak ödüyor. Dokuz ay gecikmeli ödeniyor. O nedenle zarar ediyoruz.”

Nurol İnşaat yöneticisi, konsorsiyumun otoyoldan 2021’de 50 milyon dolar zarar ettiğini bu seneki zararınsa 100 milyon doları aşabileceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Osmangazi KöprüsüIzmir OtoyoluGeçiş Garantisi
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