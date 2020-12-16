Gateoftec Türk İhracat Merkezleri projesi ilk yatırımcısını aldı



Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre 1 milyon dolarlık yatırım Hollanda ve Çekya İhracat merkezlerinin açılışı için kullanılacak.

Yapay zeka, bigdata ve mağazacılık sistemi ile B2B temelli ihracat girişimi olarak karşımıza çıkan GATEOFTEC, ilk yatırım aldığını duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre 2017 yılında Murat IŞIK, İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi tarafından İstanbul'da kurulan ve şirketleşmesini yeni tamamlayan GATEOFTEC, A serisi yatırım turunda 1 milyon dolar yatırım aldı.

En son 2019 yılında roadshowları ile saha çalışmalarını bitiren GATEOFTEC, bugüne kadar 85 milyon dolar ihracat için aracılık ve platform hizmeti verdi.

Showgate, Newsgate ve İhracat Talepleri isimli ürünlere sahip olan GATEOFTEC, bu ürünler sayesinde ihracat alanlarında gerçek zamanlı veri toplayabiliyor. Elde edilen veriler üzerinden ihracatın ilerlemesi ile ilgili bir sistem ve yol haritası da hazırlanıyor.

Bu sayede Gateoftec kullanıcıları elde ettikleri veriler üzerinden ihracat ile ilgili kararlar alabiliyorlar. GATEOFTEC'in paylaştığı bilgilere göre alınan 1 milyon dolarlık yatırım şirketin yapay zeka destekli ve mağazalaşan ihracatın geliştirmesi için harcanacak.

Yeni yatırım, 20 kişilik ekibiyle hizmet veren girişimin ocak ve kasım ayları arasında covid ve pandemi döneminde yüzde 150'lik gelir artışı yaşamasından ve ihracat merkezleri açılışlarını desteklemek için tekliflerini genişletmesinden sonra yapıldı.

Gateoftec'in algoritmaları, ihracat verilerini yaklaşık 12 milyon uluslararası kullanılabilir ihracat alıcı ağı ile eşleştiriyor. Platformdaki alıcılar, tahmini fiyat, talep, ilgili emtiayı ve toplam ihracatı hesaba katan anlık fiyat teklifleri talep edebiliyor, ardından kendilerine doğrudan veya GATEOFTEC API'ları aracılığıyla alıcı iletişimi seçeneği sunuluyor.

Platform, makine öğrenimini kullanarak ihracat için pazar, müşteri, fiyat, ürün eşleştirme ve ihracat endeksi de dahil olmak üzere ihracat verilerini tekdüze sınıflandırma görevini otomatikleştiren kendi geliştirdiği şirket içi bir sisteme de sahip.

Genel Müdür Murat IŞIK'ın belirttiği üzere Türkiye'nin yapay zeka ilk ihracat projesi olan ve fırsatlar ülkesi Türkiye sloganı ile dünyayı Türkiye'ye çağıran proje GATEOFTEC kobilerin çözüm ve gelişim anahtarıdır. İhracatı için bigdata, analiz, yol haritası, düzemli veri akışı, standardizayon, ürünün serbest dolaşımı ve Türkiye ye özgü destekleri ve Türkiye ye yatırım yapacak olan yabancı yatırımcı için makine öğrenmesi ile yol haritası ve strateji üreten sistem fiziki mağazalar ile ürün ihracat ve hizmet ihracat için oprasyon merkezleri kurarken Türkiye'nin yurtdışı lojstik merkezlerini inşaa edecek.

Birçok platformla çalışıyor

Türkiye’nin e-ticaret, e-ihracat hacmini artırmaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini söyleyen Gateoftec Genel Müdürü Murat Işık, “Dünyanın önde gelen küresel organizasyonlarını, veri kaynaklarını ve faaliyetleriyle uluslararası ticareti tanımlayan birçok platformla çalışıyoruz. Türkiye’deki ihracat ekosisteminin üyelerinin gerçek anlamda küreselleşmelerine destek olmayı ve üyelerine katma değerli servisler sunmak için emek harcıyoruz” ifadesini kullandı.